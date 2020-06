Un grupo de vecinos en Jesús María denunció este miércoles un considerable incremento en el monto de sus recibos del servicio eléctrico, situación que los preocupa debido a un eventual corte de luz en caso no estén en las posibilidades de pagar las sumas.

Así lo dio a conocer un informe de Latina, donde los afectados reportaron que, sin mediar explicación, las empresas eléctricas les han aumentado el cobro en el último recibo, llegando incluso a cuadruplicar el monto que pagaban hasta el mes pasado.

“La última me ha venido el recibo de mayo 220 soles, cuando yo en promedio pago 65. Lo que quiero hacer acotación es que, en todos los meses que ellos dicen que han leído, he venido pagando mi promedio. Entonces no veo la razón de que me eleven a más de 200 soles”, relató uno de los afectados a Latina.

Ante ello, empresas como Enel o Luz del Sur dieron a conocer recientemente que pondrían a disposición líneas telefónicas para que los usuarios puedan realizar reclamos sin acercarse a los centros de atención, a fin de no poner en riesgo su salud en medio de la crisis sanitaria.

Sin embargo, según los afectados, estos canales de comunicación no vienen siendo efectivos. “Hemos llamado al número que figura y te piden hasta el nombre de tu perro. Pasan diez minutos y no contestan. Estamos en una situación de receso”, comentó el vecino indignado.

