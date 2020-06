Los accidentes de tránsito continúan pese a seguir la cuarentena. Un hombre de 58 años, quien manejaba su bicicleta, fue embestido por un ómnibus que prestaba servicios al Seguro Social (EsSalud).

El hecho ocurrió la noche del martes 16 de junio en la urbanización Zárate, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según testigos, el ciclista habría maniobrado en medio de la vía y el chofer del bus no lo habría visto.

“En realidad el bus no estaba a velocidad, sino que el señor se metió en medio de los automóviles. Y parece que el chofer no lo vio y lo atropelló. Para mí que no lo vio porque siguió avanzando cuando él ya estaba en la pista”, indicó un comerciante a América TV.

Producto del accidente, el hombre falleció. La Policía del sector investiga lo sucedido. Asimismo, el conductor del bus, identificado como Amancio Canchuricra (64), fue detenido para investigar su responsabilidad en el incidente.

Este no es la primera vez que ciclistas son víctimas de accidentes de tránsito. Incluso el mes pasado se registraron dos accidentes en menos de 24 horas en La Molina.

Uno de ellos fue reportado el 25 de mayo; el segundo caso, ocurrido durante horas de la mañana del 26 de mayo. La primera víctima fue identificada como Óscar Gamboa Córdoba, de 29 años. El estudio preliminar de la Policía Nacional del Perú señala que este falleció como resultado de un atropello a manos de un conductor con licencia de conducir vencida.

El perecimiento del segundo ciclista ocurrió en la cuadra 15 de la avenida Los Fresnos, frente al colegio privado Ateneo.