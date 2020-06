Con información de Deysi Portuguez

Médicos, enfermeras y técnicos en salud continúan batallando en contra del nuevo coronavirus en Perú. A esta preocupante situación, también se le suma el temor a contagiarse por la falta de implementos de seguridad entregados por el Ministerio de Salud (Minsa).

Ante ello, los trabajadores del sector salud elevaron, una vez más, su voz de protesta y reclamaron en los exteriores de las oficinas de la entidad ubicadas en Jesús María.

“Queremos solución” era la frase que arengaban los miembros de la Federación Unificada de Trabajadores de Salud (Fenutssa), quienes exigieron una respuesta al pliego de reclamos enviado a la entidad. Entre los pedidos se encuentran los elementos de protección personal para quienes luchan frente a la COVID-19.

“Se excluye a los administrativos de tener equipos de protección personal. No tenemos bonos para todos, solo se ha cubierto un 20 %. Los terceros y administrativos no tienen seguro de vida (...) Por otro lado, hay muchos despidos masivos, nosotros hemos hablado con el Ministro y no ha sido capaz de resolver”, señaló Arlex García, secretario general de Fenutssa.

En la protesta también estuvieron trabajadores del hospital de Vitarte, quienes denuncian haber sido despedidos pese a tener un contrato vigente.

“Yo trabajaba cargando muertos por COVID. Nosotros trabajábamos como terceros y justo cuando íbamos a pasar a CAS hemos sido despedidas 25 personas”, contó Andy Cerdeña, una de las afectadas.

Por su parte, trabajadores del hospital de Huaycán también se unieron a la manifestación cansados de las irregularidades en este nosocomio, por lo que piden el retiro de su director Jorge Loayza Effio.

Cabe resaltar que en el Perú existen 1.613 infectados y 57 médicos fallecidos por COVID-19. Del total de contagiados, 35 se encuentran en unidades de cuidados intensivos.