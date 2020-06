Coronavirus en Perú. Tras verificar los trabajos que se realizan en La Hermelinda, el alcalde provincial Daniel Marcelo Jacinto adelantó que este domingo o lunes se debe reabrir el mercado en Trujillo.

“Los sectores que no terminen de construir serán aislados. No puede abrirse un área que no reúna las garantías para las personas. Hay un avance importante a nivel de los que son las tiendas habilitadas, es un 90% que permitirá seguir trabajando en lo que resta de la semana y terminar, para que puedan reabrir”, puntualizó Marcelo Jacinto.

El único problema que deben resolver los dirigentes es el de algunos pasajes, porque hubo construcciones que se demolieron y están corriendo contra el tiempo. El sábado se hace una evaluación definitiva y si no llegan se tendrá que aislar esa parte, porque no puede abrirse una zona que no reúna las garantías.

“Hay pasadizos con zanjas para cambiar colectores de desagüe, fierro, cemento ladrillo y agregados en las construcciones y en esas condiciones eso no se puede abrir. Con el resto de áreas no habría problemas”, expresó el burgomaestre.

Coordinan reapertura

Autoridad edilicia se reunió con la directiva y socios del centro de abastos, abordando el tema de la construcción de la plataforma de carga y descarga, en la av. Pucará, donde no se podrá concluir el llenado y se tendrá que aislar la zona temporalmente.

“La decisión nuestra es que se pueda abrir el domingo o lunes. El plazo del segundo cierre vence este viernes, pero creo que sí van a llegar. Probablemente el vaciado de concreto no se acabe esta semana, pero con el avance ya se podría aperturar, teniendo cuidado de aislar la parte de la plataforma, para que no se interrumpa la atención al público, que es al interior el mercado”, sentenció.