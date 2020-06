La llegada del COVID-19 a nuestro país ha golpeado a todos, aunque no de la misma manera. Pensando en ello, la fundación Teletón decidió unirse a la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) para realizar la campaña ‘‘Por un Perú sin hambre’’.

Esta cruzada de solidaridad busca llevar alimentos a más de 100 comedores parroquiales distribuidos en 46 jurisdicciones eclesiásticas, en todas las regiones del país.

PUEDES VER Regresa la Teletón, pero esta vez recaudará dinero para llevar alimento a familias vulnerables

Con esta acción, más de 10 mil personas en situación de vulnerabilidad se verán beneficiadas, detalló a La República Claudia Uriarte, directora social de la fundación Teletón.

La campaña, que requiere del apoyo de todos los peruanos, va hasta este viernes 19 de junio, fecha en que se llevará a cabo el evento central.

Ese día, desde las 7 p. m. hasta la medianoche, diversas personalidades nacionales y extranjeras serán parte de una transmisión ininterrumpida, la cual podrá ser vista en la página de Facebook y el canal de YouTube de Teletón Perú.

PUEDES VER Teletón en Chile supera meta de 2018 pese a la pandemia del coronavirus

Entre los participantes se encuentran Gisela Válcarcel, quien animará el evento; María Pía Copello, Susana Baca, Christian Rivero, Sofía Mulanovich, Andrea Llosa; así como la cantante mexicana Yuri y los intérpretes españoles Rozalén y Raphael, que acompañarán la cruzada vía Zoom.

A diferencia del evento que suele organizar la fundación Teletón cada año a favor de los niños de la clínica San Juan de Dios, en esta ocasión no habrá una meta de donaciones, pues no se consideró oportuno debido a la coyuntura que atraviesa el país. ‘‘La meta la hará el Perú’’, indica Uriarte. No obstante, agrega que la idea es poder sostener la alimentación de estas personas al menos por tres meses, por lo que cualquier colaboración es importante.

PUEDES VER Conferencia Episcopal Peruana lanza plataforma de ayuda espiritual telefónica ante emergencia

Ella comenta que la idea nació cuando fueron a visitar las viviendas de las familias de la Teletón para entregarles víveres. Al llegar, les contaron que tenían vecinos que no habían podido comer por días.

Donaciones

Existen diversos canales para realizar las donaciones. Los usuarios del Banco de Crédito del Perú (BCP) pueden hacerlo por medio del aplicativo Yape, Banca Móvil y Banca por Internet. Mientras que los de los bancos BBVA, Interbank, Scotiabank y Banbif, tienen a su disposición PLIN (984 200 200). También se cuenta con las cajas recaudadoras de Plaza Vea y Vivanda. Y la página web de la Teletón (www.teleton.pe) y de Promart (www.promart.pe).

El dato

Trabajo conjunto. ''Por un Perú sin hambre'' busca acompañar la campaña ''Denles ustedes de comer'', lanzada por la Conferencia Episcopal Peruana (CEP).

Newsletter Alerta LR

Suscríbete aquí a la Alerta Web de La República y recibe en tu correo electrónico las noticias de último minuto al instante.