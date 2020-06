El jefe de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud (Diresa), Víctor Zavaleta Gavidia, informó que la región Cajamarca aún no ha llegado al pico de contagios y que las próximas semanas entrarían a la fase comunitaria del coronavirus. “El aumento de casos será explosivo”, afirmó.

A la fecha se registran 1940 casos positivos y 31 fallecidos, de acuerdo a la información de la entidad sanitaria, y que el número diario de pacientes nuevos infectados es de entre 50 y 100.

“Todavía no empezamos. La situación aún no es crítica, pero estamos en la evolución de la pandemia. En la región ya no hay ningún distrito que no tenga casos registrados”, explicó Zavaleta.

Una realidad que podría acentuarse si se tiene en cuenta que en la jurisdicción yace gran cantidad de población susceptible. “Toda la región, todas las personas nos vamos a infectar”, advirtió.

Cuarentena

Ante la posibilidad de que en los próximos días el Gobierno levante la cuarentena, Zavaleta mostró su preocupación por la libertad con que muchas personas se movilizarán, sin que puedan reconocer quién está infectado.

Reconoce que lo único que queda es reforzar el nivel primario de atención para reducir la carga de pacientes que llegue a los hospitales.