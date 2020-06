Luego de que el Seguro Social de Salud (EsSalud) informara que Jesús María tiene un total de 5.114 personas contagiadas, el alcalde del distrito Jorge Luis Quintana negó dicha información y la calificó de “irresponsable”. Según precisó, en su jurisdicción existen menos de 500 infectados.

“Lo primero que quiero decir es que esa información de EsSalud es falsa, son unos irresponsables. En Jesús María no hay más de 450 contagiados. El Ministerio de Salud tiene una institución que es la Dirección Regional de Salud Centro, quien hace una semana nos envió el número de infectados y sale menos de 500”, indicó en diálogo para La República.

El burgomaestre explicó que posiblemente se le esté atribuyendo cifras de infectados pertenecientes a nosocomios del distrito. Sin embargo, aclaró que estos pacientes no necesariamente viven en Jesús María, por lo que no deberían estar considerados en el mapa de calor.

“Cuáles son los criterios que fundamentan este famoso mapa del calor para atribuirnos tanta cantidad de gente. Yo entiendo que las últimas semanas se han multiplicado las pruebas rápidas a muchos pacientes de Lima y seguramente esa cantidad de pruebas nos están atribuyendo a Jesús María, porque en el distrito tenemos el hospital Rebagliati o de la Policía. Pero decir que en Jesús María hay 5.000 contagiados es una irresponsabilidad”, comentó vía telefónica.

Por otro lado, dijo desconocer a qué entidad creerle, ya que ambas indican cifras totalmente diferentes. Quintana reveló haber intentado comunicarse con EsSalud, sin éxito. No obstante, aseguró que enviará nuevamente una carta expresando su molestia y pidiendo el pronunciamiento de la entidad.

“El ministro de Salud sacó hace unas semanas una Resolución Ministerial indicando cuáles son los distritos de mayor riesgo en Lima y no está Jesús María. ¿A quién le creemos? Al Ministerio de Salud, que es la máxima entidad de salud con su Diris Centro, o le creemos a un mapa del calor que irresponsablemente EsSalud esa difundiendo. Yo he llamado a la presidenta de EsSalud, he mandado una carta quejándome sobre esta información. No me contesta el teléfono, no da razón”, enfatizó el funcionario edil.

Por su parte, Essalud aclaró que los datos difundidos en el mapa de calor son elaborados de acuerdo al reporte del Minsa, que a su vez son atribuidos a cada distrito de acuerdo a la dirección que figura en el DNI del paciente.