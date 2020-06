Elmer Mamani

Arequipa

Al filo de una profunda pendiente se encuentra el sistema de salud de Arequipa. El hospital Covid-19 Honorio Delgado Espinoza, con lo que se tiene hoy, ha colapsado. Richard Hernández, director del establecimiento, sostiene que con las implementaciones en camino de camas se impedirá esto. Sin embargo problemas imprevistos se presentan, uno de ellos el colapso de la matriz de desagüe del segundo piso que fue recién remodelado.

¿Se ha tugurizado la atención de pacientes con la rotura de la matriz?

El Gobierno Regional adecuó las instalaciones pero el colapso de la tubería matriz ocasionó que los baños del piso de Medicina Varones se inunden. Hemos tenido que trasladar esos pacientes a Pediatría. Para arreglar el problema se tiene que romper paredes, lo que durará 3 a 4 días. Esto impide que pacientes puedan ingresar con rapidez por lo que tienen que esperar en carpas. Instalamos más carpas en la cuna que era destinada a los hijos pequeños de los trabajadores y ha sido acondicionado para tratar pacientes covid-19. Al lado hay otra carpa con sistema de calefacción. La idea es no tener congestionados que pasen la noche en carpas porque hace mucho frío.

¿Este inconveniente es un golpe fuerte para la atención?

Hemos suspendido temporalmente 50 camas necesarias. El coronavirus se contagia por la orina, por las heces, por el habla. Para evitar un foco de contaminación los trasladamos.

Esto es un reflejo del colapso del hospital…

Más que colapsar, nuestra capacidad será de 400 camas que están implementándose.

Pero rebasaron lo que tenían..

Si hoy nos entregan ya reparado el baño ya podíamos hospitalizar a nuestros pacientes y ese colapso temporal ya se solucionaría.

¿En cuánto se incrementó la atención de infectados?

Antes venían de 1 a 2 pacientes al día, ahora vienen de 15 o de 20. Como vienen en grupo tienen que esperar para ser atendidos. No podemos atender a 15 al mismo tiempo por las medidas de bioseguridad. No es como antes que podíamos atender a 60 pacientes al mismo tiempo. Sobre todo llegan en la noche, no se por qué razón. En la noche ya todo está premeditado, pero se satura y empiezan los reclamos, el malestar. Deberían venir de día cuando podemos resolver los problemas.

La pandemia se ha comportado distinto en Arequipa. Se incrementan los casos en medio de la reactivación de actividades en el país.

La población en general se portó bien durante los primeros meses. La idea es que sigan usando máscarillas, sigan lavándose las manos, pero sobre cumplan el distanciamiento social. Ahora está viniendo familias enteras infectadas. Anoche (lunes) se atendió una familia entera, entonces se están contagiando entre ellos. Hay que conservar las medidas también dentro del hogar.

¿Cuál es la situación del oxígeno en el nosocomio?

Es un dolor de cabeza. Nosotros ya teníamos un tanque de 5 mil metros cúbicos instalados para 200 puntos de oxígeno. Pero se triplica la necesidad por que se está habilitando 200 más dentro del hospital y con el módulo del PRONIS otras 200 más. Entonces hemos tomado acciones. Nos van a traer un tanque de oxígeno de 20 mil m3. Eso va a garantizar que todas las camas de hospitalización puedan tener oxígeno a sudisposición.

Pero hay quejas de pacientes por la falta de balones.

Las áreas de triaje no disponen de este sistema de oxígeno, se suple eso con los balones. Los cilindros están caros, todos se han ido la norte a Lima a Iquitos. Nosotros tenemos una dotación de 30 balones diarios, que incrementaremos a 40 para prevención si vienen más pacientes. Tenemos limitaciones, son pocos balones y vienen de 15 en 15. Igual los estamos atendiendo de alguna u otra manera. No tenemos más capacidad, les pedimos que se mantengan en su sitio, pero quieren por lo menos estar en la carpa. Los que están en la carpa necesitan un punto oxígeno, ellos quieren una cama de hospitalización y estos una cama Uci, Se forma todo una cadena.

¿Cuántos trabajadores y personal de salud se han infectado?

Hasta el día de hoy han dado positivo 34. De ellos uno está aislado en su casa, otro personal nuestro está hospitalizado con evolución favorable, mientras que una enfermera su estado es reservado. Algunos se han contagiado fuera del hospital, otros, una minoría es probable que se hayan infectado aquí. Estamos a la espera del informe epidemiológico.

Hay un repunte de muertos.

Ya están viniendo con síntomás moderados a graves. Antes venían leves y por eso la tasa de letalidad era baja. La idea no es que vengan aquí con la necesidad de ser entubados o que pasen a UCI. Nuestra capacidad UCI sí ha llegado a su tope. Lo que se tiene que hacer es manejar en la periferia, si el paciente es positivo ya tendría que tener su tratamiento no esperar a que se complique. Entonces si notan un cambio en su estado general tiene que venir ya el hospital o al centro de salud para que puedan recibir tratamiento oportuno , no esperar dos, tres días para cuando ya está avanzando la enfermedad.

En muchos países como Italia tenían que decidir a quien salvar. ¿Acá cómo estamos?

Por lo menos en nuestro hospital, todavía no se ha considerado eso. Estamos muy cerca sí pero al punto de decidir entre uno u otro todavía no hemos llegado.