Comerciantes de Puno exigen congelamiento de deudas

Liubomir Fernández

Puno

Casi entre lágrimas Noelia Nina, advirtió que podría perder su casa. “Mire, esta bendita pandemia ha hecho que cierre mi negocio de zapatos. Mi casa está empeñada. Ahora el banco me pide que pague mi crédito. Quiero pagar. Pero que nos den plazos sin intereses. Sino pago ya me han dicho que van a embargar mi casa. Y dónde viviría”, contó.

No menos dramática es la situación de Agustina Luque. Ella tiene dos créditos. “Ahora no puedo pagar porque no gano nada. Vendía ropa, pero solo era para pagar a la caja. El negocio ha bajado. Lo único que quiero es un tiempo de gracia. Mi casa también está empeñada”, aseguró.

Historias como estas se dejaron escuchar durante la primera protesta de prestatarios en la ciudad de Juliaca. Ellos exigen que se congelen las deudas del sistema financiero para todos los microempresarios, mínimo seis meses. Necesitan el plazo para volver a capitalizarse, una vez que reabran sus negocios, para luego continuar pagando sus cuotas mensuales de crédito.

Los afectados son pequeños microempresarios de todos los rubros que se vieron obligados a cerrar sus negocios por la declaratoria de emergencia contra el avance del Covid-19.

César Huasaca, presidente del Frente de Defensa de los Prestatarios (Fredepre), consideró que la banca en el país tiene que ser consiente que el virus afectó a todos los peruanos.

“No estamos pidiendo condonación. Solo que se congelen las deudas mínimo seis meses para comenzar a trabajar porque hay contracción en la economía. Después de ese tiempo comenzaremos a apagar”.

Lamentó que no haya políticas de apoyo al sector que más genera trabajo en el país. “Reactiva Perú, beneficio a las grandes empresas. Nosotros no queremos actuar como esas empresas. Queremos congelamiento para luego pagar. Así de simple”.❖

Pediran apoyo a congresistas de Puno

Los afectados se movilizaron por distintas arterias de la ciudad. Hicieron plantones en la mayoría de entidades crediticias para que conozcan su reclamo.

Huasaca, dijo que la movilización es el inicio porque más adelante habrá nuevas protestas hasta que el gobierno los escuche. Recordó que ya hubo un cacerolazo y lo que se viene en adelante es una movilización a nivel nacional. Buscarán el apoyo de los congresistas. Sólo en Juliaca son más de 100 mil comerciantes afectados.