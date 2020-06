En Chorrillos, decenas de personas denunciaron que aparecían en la lista de beneficiarios de canastas por parte de la Municipalidad en dos oportunidades; sin embargo, solo habían recibido estas una vez. Además, identificaron que habían cambiado una letra de su apellido y el último número de su DNI.

“Están disminuyendo mi apellido una letra y un dígito de mi DNI”, declaró una ciudadana que desconocía qué habría sucedido. Asimismo, según la investigación realizada por la Contraloría General de la República, hay nombres que no están existen en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Este caso se repitió con varias personas, donde se replicaba su nombre dos veces, alterando algunos datos personales. En el informe de América TV se muestra cómo otra persona inscrita en el padrón de beneficiarios denunció que nunca había recibido una canasta de la Municipalidad de Chorrillos porque ella pertenecía al distrito de Villa María del Triunfo.

“No la conozco nunca he escuchado su nombre. Nunca he recibido nada por parte del Estado. Yo no vivo en VMT, solo he ido de visita (sic)”, indicó una de las personas supuestamente beneficiadas. Otra ciudadana reportó que se trataría de una usurpación de su nombre o una maniobra por parte de la Municipalidad.

“De seguro, alguien se ha hecho pasar por mí o el municipio se ha agarrado todo (sic)”, indicó. Por otro lado, este error se repitió 44 veces dentro del padrón de beneficiarios del distrito liderado por el alcalde Augusto Miyashiro Ushikubo. Chorrillos reportó que entregó 6.0310 canastas con un presupuesto de 1 millón de soles.

Hasta la fecha, la Municipalidad de Chorrillos no ha brindado declaraciones sobre el reparto de víveres a las zonas más vulnerables.