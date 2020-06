Menor de 13 años vive el horror luego de que su padre, en su último ataque, intentara quemarla viva, luego de golpearla y dejarla desmayada, según testimonios de familiares. Anteriormente, el agresor, identificado como José Felizardo Zoriano Arias, fue denunciado por torturar y violar a la adolescente en su vivienda, en Chontalí, Cajamarca.

El hecho fue expuesto por el medio Wayka.pe, que precisa que ayer, martes 16 de junio, José Felizardo fue a la casa de la víctima, ingresó por el techo, la roció con alcohol, la golpeó en la cabeza y dejó inconsciente a la menor.

Él aprovechó que la madre no estaba. Cuando la víctima despertó su casa estaba incendiándose y el fuego amenazó con alcanzarla.

“Él me quiere matar. Mis brazos, mis dedos se han quemado. Mis pelitos se han quemado. Se han quemado mis cositas, mis tareas, todo se ha quemado. Me golpeó mi cabeza y me tiró alcohol. Yo ya no quiero estar acá, tengo miedo”, señaló la menor agredida al citado medio de comunicación.

Según su testimonio, al presentar la denuncia en la comisaría de Chontalí, los policías no le hicieron caso e ignoraron su pedido de ayuda. Ello, a pesar de que efectivos policiales fueron testigos del incendio y ella les contó lo sucedido al instante.

Según la oenegé Manuela Ramos, la madre de la menor está tratando que el fiscal en Jaén, Cajamarca, ordene la detención del agresor.

Agresor sexual con antecedentes

A pesar de que José Felizardo cuenta con 8 denuncias de violaciones sexuales previas al ataque a la menor de 13 años ocurrido el pasado 16 de abril, los jueces superiores Leonardo Cipriano Purihuamán, Emiliano Sánchez Bances y Harold Ortiz Carrasco de la Sala Mixta y de Apelaciones de Jaén declararon infundada la medida de prisión preventiva de 9 meses.

Además, el fiscal a cargo del caso también es investigado. A inicios de este mes, la Fiscalía Suprema de Control Interno abrió investigación preliminar a Gilmer Jara Vergara, de la Fiscalía Superior Mixta de Jaén, por presuntas faltas disciplinarias en sus funciones en casos de abuso sexual a “una niña en Chontalí”.

Actualmente, la menor se encuentra en la posta de Chontalí recibiendo tratamiento para sus lesiones.

Sin embargo, su agresor está libre y su pesadilla continúa hasta que este sea apresado.