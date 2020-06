Arequipa: Dos trabajadores del GRA están graves en UCI a causa de COVID-19

Deysi Pari

Arequipa

Por lo menos, siete trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) están contagiados con el coronavirus. Dos de ellos internados en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Carlos Alberto Seguín de EsSalud. Su condición es de gravedad.

Uno de los afectados trabajaba como vigilante en el almacén del GRA en Río Seco, en el distrito de Cerro Colorado.

Su esposa relató que durante la emergencia, no paró de trabajar. El conductor comenzó a sentir los síntomas del coronavirus el domingo 7 de junio, el lunes acudió al policlínico de Yanahuara donde le recetaron medicamentos.

Sin embargo, el martes los síntomas empeoraron y se sometió a la prueba rápida, la cual salió negativa. No obstante, al día siguiente ya no podía respirar y por eso tuvo que someterse a una prueba molecular. Esta vez sí salió positivo. Hasta que el viernes 12 de junio, el hombre fue ingresado a la UCI y entubado. “Creo que si desde el principio en EsSalud a mi esposo le hubieran sacado la prueba molecular, no hubiera llegado a esta situación”, relató muy acongojada.

Ambos tienen 4 hijos y préstamos que pagar. Su sueldo era S/ 1 000 y con descuentos sacaba poco más de 800 soles. Los alimentos ya se la acaban y ahora no puede salir a trabajar. Ella señaló que el GRA solo les dio una mascarilla de tela, alcohol en gel y guantes. Sin embargo, el ambiente donde laboraban era compartido por varios trabajadores y solo había una cama, que también era usada por todos los vigilantes. Fuentes del GRA señalaron que la caseta de Río Seco, donde se habría producido el contagio, fue quemada por temor a más contagios.

El otro paciente grave es un hombre que trabajaba como conductor de una de las patrullas Covid, las que van a los domicilios a sacar las pruebas rápidas. Su cónyuge señaló que están recibiendo ayuda de la asistenta social, pero al principio no les dieron implementos adecuados.

El secretario del Sindicato de Trabajadores Contratados del GRA, Daniel del Carpio, increpó a las autoridades por no ser transparentes e informar con exactitud cuántos contagiados hay. Saben por datos de los mismos empleados, que hay otros dos empleados graves y tres que están en aislamiento.

No obstante, de forma extraoficial, se conoce que dos funcionarios también fueron diagnosticados, además de trabajadores de otras áreas.❖

Pedido del sindicato

El Sindicato de Trabajadores Contratados envió documentos a las jefaturas de Personal para solicitar ayuda para sus compañeros y que, además, informen sobre los casos, pero no reciben respuestas. “Queremos agotar el diálogo, pero nadie responde el teléfono”, indicó Del Carpio. Agregó que lo mejor sería suspender el trabajo presencial.