Universidades estatales podrían comprar computadoras para que alumnos no pierdan clases

En diversas partes del país estudiantes de universidades estatales han manifestado a la autoridades preocupación porque no cuentan con computadoras para seguir las clases virtuales programadas.

Sin embargo, las universidades públicas no cuentan con autorización para adquirir los dispositivos y entregarlos a los estudiantes que se encuentran en condición de vulnerabilidad en el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus.

El 19 de abril de este año el Ejecutivo emitió el Decreto Ley 1465, para asegurar la continuidad de las clases universitarias, dispuso que el Ministerio de Educación, por intermedio del presupuesto del Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, adquiera los equipos necesarios para que ningún alumno afectado económicamente por el estado de emergencia sanitario, se quedase sin recibir clases.

Empero, poco después, el 21 de mayo, el Ministerio de Educación emitió el Decreto Supremo 006-2020-Minedu, con el que se determinó que lo que se proporcionará a los alumnos pobres sería un módem externo o puerto USB, y no una computadora. Por lo que las autoridades universitarias no pueden usar los recursos públicos para efectuar compras que no sean las mencionadas por la norma indicada.

En cambio, para la Educación Básica Regular, el Ministerio de Educación definió como equipos informáticos y electrónicos a las tablets.

Una alternativa para atender las necesidades de los estudiantes que no están en condiciones de adquirir una computadora, es que el Ministerio de Educación permita a las universidades públicas destinar fondos de los Recursos Directamente Recaudados.

Claustros públicos como la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, ubicada en Villa El Salvador, cuenta con una gran número de alumnos en situación de vulnerabilidad económica que podría perder el ciclo académico por la falta de una computadora.

El presidente de la Federación Universitaria Cusco (FUC), Guillermo Ramos, en una reciente manifestación expresó que centenares de alumnos estaban desprovistos de computadoras y acceso a Internet.

Algo muy similar señaló el titular de la Federación Universitaria de Tacna (FUNT), John Arocutipa Ascomayta, quién informó que un sector importante de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG) pierde clases porque son estudiantes que son parte de familias vulnerables que no pueden adquirir computadoras.