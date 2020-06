Coronavirus en Perú. Un indigente que se dedicaba a libar licor murió en la vía pública al no recibir ayuda. El hombre, cuyo nombre se desconoce, estaba clamando auxilio desde ayer pero según vecinos ningún teléfono de emergencia respondía a los llamados.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida España con la avenida 28 de Julio, su deceso se habría producido en la madrugada, no se sabe la hora exacta.

Según trabajadores del grifo ubicado en dicha zona, en uno de cuyos rincones murió el infortunado hombre, alertaron a los policías de la Comisaría de Ayacucho, quienes llegaron de inmediato, pero comprobaron que era cadáver.

Es necesario señalar que ayer se viralizó un video por las redes sociales en donde el mendigo estaba tirado en la vereda y clamaba ayuda. Esto tuvo lugar alrededor de las 5 de la tarde del lunes y muchos de los transeúntes que pasaban por el lugar, denunciaron que ningún número de emergencia para estos casos, contestaba.

No se sabe si la víctima ha fallecido debido al letal coronavirus. Debemos decir que no es la primera vez que personal de Salud hace caso omiso a las llamadas de socorro, tal vez por temor a contagiarse no llegan a los lugares donde se reportan muertes en la vía pública o desmayos de personas en la calle.

En todo caso se tardan varias horas, como sucedió con el anciano que murió a unos metros del megacentro Real Plaza.

En tanto, otro caso lamentable es el de un anciano que llegó en un taxi hasta el Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT) y al bajar del vehículo se desplomó. Él permanecía echado sobre el pavimento y estaba cubierto por una manta. Luego de unos momentos personal de salud salió y le prestó los primeros auxilios ingresándolo al nosocomio.