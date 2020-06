Evitar la fatiga visual

José R. Lévano, Espec. en córnea, Oftalmosalud.

Durante la cuarentena, el trabajo y las clases por medio digital demandan muchas horas frente a la computadora o celular. Se puede llegar a pasar más 14 horas al día, lo cual ocasiona fatiga visual caracterizada por resequedad en los ojos (sensación de arenilla o cuerpo extraño), visión borrosa, ardor, escozor o enrojecimiento que puede ocasionar serios problemas. Aunque sus efectos suelen ser temporales, es necesario tomar un descanso cada 20 minutos para mover los ojos y mirar un objeto a una distancia distinta del dispositivo. Es conveniente configurar su pantalla y asegurarse de mirar nivelado o ligeramente abajo en la pantalla de una computadora y no abusar de la alta luminosidad en la noche.

....................................................

Alergias en los ojos

César Bernilla, especialista en cirugía refractiva.

El cambio de estación genera alergias, las cuales no solo afectan a la nariz o la piel sino también a los ojos. Es el caso de la conjuntivitis alérgica, originada por el medio ambiente, pelo de mascotas, polen, moho, alimentos, etc., y sirve de estímulo para la producción de histamina que irrita los ojos. Este tipo de conjuntivitis no se contagia ni es infecciosa. Se caracteriza por producir picazón, ojo rojo, ardor, lagrimeo, fotofobia y en casos más incomodos, dolor de cabeza, secreciones mucosas, estornudos. Evite frotar los ojos, podría dañar sus córneas, la principal causa del queratocono. Además, los ojos son vías de contagio del Covid-19, por lo que se aconseja no tocarse por ningún motivo.