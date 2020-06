Gobierno Regional de Arequipa tramita recién certificado para reiniciar obras en Majes Siguas II

Elmer Mamani

La Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) recién ayer presentó su solicitud del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) para las vías perimetrales de la fase 2 de Majes Siguas II. La obra se paralizó tras una semana de que se realizara un acto protocolar con autoridades entre ellos, el gobernador regional Elmer Cáceres Llica.

El encargado de la Dirección Desconcentrada de Cultura Arequipa (DDCA), Rodolfo Nicoli Segura, sostuvo que el viernes realizaron una inspección al área de la obra. Por la tarde de ese mismo día mantuvieron una reunión en Autodema, entidad del Gobierno Regional de Arequipa, donde sus funcionarios les consultaron sobre los requisitos para hacer la solitud del permiso. “Con esto nos confirmaron que no contaban con el CIRA”, señaló.

Añadió que en la verificación que hicieron comprobaron que no hubo movimiento de tierras. “Personal de obra nos manifestó que detuvieron los trabajos ante la solicitud que presentamos por el CIRA”, declaró. Al no ejecutar movimiento de tierras el funcionario sostuvo que no habría causal para que se inicie un procedimiento administrativo o acciones legales.

Descartan daños

De otro lado el encargado de la Dirección de Cultura, indicó que en la inspección que realizaron al hospital Goyeneche por el armado de un hospital de campaña, no se está atentando con el patrimonio.

Nicoli explicó que solo un ambiente fue derruído por la obra de instalación. Refirió que ello estaba previsto realizarlo. v