“Es imposible mantener cerradas a tantas personas, se deben ir soltando sectores”

Elmer Mamani

Arequipa

Como buen soldado Edward Gratelly no pierde la fe de que Arequipa hará retroceder al coronavirus.Sin embargo, el deseo aún es contradicho por las cifras. El jefe del Comando Covid-19 sostiene el mayor logró de su gestión fue ganar tiempo para adecuar los hospitales y atender a los pacientes.

Una de las consecuencias de la cuarentena es gente necesitada de alimentos. ¿El Comando contempló en algún momento ayudarlos?

En todo momento. El mismo gobernador (Elmer Cáceres) pidió apoyarlos, usar el canon minero para comprar alimentos o repotenciar los comedores populares. Una forma de ayuda era a través de las municipalidades distritales pero no hay presupuesto en estos momentos.

¿La población vulnerable o se infecta o padecerá hambre?

Estamos en una fase de apertura de actividades económicas, tendrán que empezar a trabajar. No hay otra forma de ayudarlos. La Gerencia Regional de Salud busca infectados casa por casa en los distritos más comprometidos con los contagios. También está la “Operación Tayta”, que consiste en encontrar contaminados y si son personas vulnerables, a través del Indeci se entrega una bolsa de víveres mientras dure su cuarentena por 14 días.

¿El Gobierno fracasó con la entrega de bonos y canastas?

Como Comando nos hemos enfocamos en la contención de la pandemia, no en el punto de vista social.

Y el Comando, ¿ha fracasado en la detención del coronavirus?

Creo que no. Te imaginas el tiempo que hemos ganado con nuestras acciones. Hemos convertido al Honorio Delgado en hospital Covid-19 y sus especialidades las trasladamos a otros centros: Goyeneche, Pedro P. Díaz. Si no tomábamos la decisión de cerrar el transporte y plataformas comerciales, hace tiempo tendríamos los problemas. Nuestra misión ha sido ganar tiempo. Encima es temporada de heladas, de infecciones respiratorias agudas. En promedio en nuestra región hay fallecimientos entre 200 a 250.

¿Pudo ser peor?

Creo que sí. Hemos integrado los sistemas de salud (EsSalud, Minsa, Policía y Fuerzas Armadas) ahora somos un bloque, lo que es una fortaleza. Hay críticas de por qué el comando no es liderado por un equipo médico y no por las Fuerzas Armadas.

Respeto la opinión pero en Arequipa tenemos epidemiólogos. Además estoy muy contento que me hayan designado. Ahora las decisiones no las tomo solo, hay un equipo de expertos.

Ayer nuevamente se retomó el transporte. ¿No lamentaremos la medida por el pico de muertos e infecciones?

En Lima se dieron cuenta que el transporte y los mercados eran puntos de alto contagio. Nosotros el 4 de mayo, nos adelantamos y cerramos esos servicios. Antes que Lima. Ya no se puede detener el tránsito pero hay que respetar los protocolos. Particularmente nos hubiese gustado restringir una semana o dos más, porque estoy seguro que el virus se va a transportar gratuitamente.

¿Es probable que se extienda la emergencia en Arequipa?

Yo creo que ya se deben formalizar muchas actividades y hay que focalizar sectores sobre todo distritos comprometidos con los contagios. (…) Es imposible mantener encerradas a muchas personas, lo que tiene consecuencias en el punto de vista psicológico. Hay que ver la forma de ir soltando sectores, pero no de una manera muy descontrolada.

¿La medida de ir a buscar a infectados casa por casa no es tardía?

No. Nosotros hemos pensado que el reforzamiento del primer nivel de salud pero aquí factores lo limitaron. Primero el humano, teníamos que hacer contrataciones y no había profesionales. Tampoco había presupuesto. Otro punto es la medicación. ¿Por qué permitimos que el infectado tenga síntomas (…) Se ha comprado ivermectina y se dará el tratamiento casa por casa.

Hay positivos a covid-19 que duerme esperando camas en el Honorio Delgado.

Como buen soldado no pierdo la fe ni el entusiasmo. La proyección es tener 400 camas en el Honorio. Casi tenemos 200 camas, pero desgraciadamente se rompió la tubería del desague y contaminó el segundo piso . Se tuvo que evacuar a los pacientes del segundo piso. La idea es tener esas camas con puntos de oxígeno y no depender de los balones. Los cilindros queríamos usarlos en el centro de aislamiento de Cerro Juli y para provincias. No soy el Comando de la ciudad de Arequipa, soy de la región. Arequipa pueden tener los balones, pero ¿quien se preocupa por las provincias?

Se rompió ya la cuarentena en Arequipa?

Creo que sí. Hay un poco de descontrol, varias actividades se desarrollan en forma normal.