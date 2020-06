El decano del Colegio de Químicos Farmacéutico de La Libertad, Javier Castillo Rojas, informó sobre el caso de una paciente que fue internada en un hospital de Trujillo por automedicarse con ivermectina.

“Solo tenemos ese caso. En el Hospital Lazarte me parece, me lo comentó un amigo médico. Esperemos que no haya sido a causa de esta masificación”, dijo el titular de esta orden profesional a Macronorte.

PUEDES VER Trujillo: Indigente muere en la calle sin recibir ayuda y anciano se desploma en puertas de HRDT

Este consumo le habría ocasionado daño hepático.

En esa línea apuntó que la mejor forma de evitar estos casos es rechazando la automedicación y la exigencia de sus pares farmacéuticos de la receta médica. “No existe ensayo o estudio clínico para garantizar a la ivermectina como preventivo, el hecho de difundir masivamente está induciendo a una automedicación nada responsable. Lamento la actitud de las autoridades”, expresó.

Critica a gobernador

Castillo Rojas, por otro lado, mostró su incomodidad al manifestar que nunca recibieron una invitación del Gobierno Regional de La Libertad para formar parte de las reuniones sobre el preparado de este fármaco a diferencia del Colegio Médico.

“Nos vamos a reunir ahora y vamos a emitir otro documento y vamos a alertar sobre el buen uso de los medicamentos”, sentenció.