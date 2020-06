El médico veterinario Pancho Cavero pidió que se respete la profesión que ejerce tras las declaraciones del doctor Elmer Huerta sobre esta rama.

Durante su programa, Huerta respondió a una oyente que le consultó su opinión sobre el efecto que podría tener la ivermectina para acabar con la COVID-19, pues un veterinario había hecho tal afirmación.

“Me dicen que es un veterinario (risas), el médico de médicos. Es un veterinario, ¿me entiende?. Mire, mamacita linda, no le haga caso, es la imaginación de este señor”, respondió.

PUEDES VER Pancho Cavero responde a Elmer Huerta por burlarse de veterinarios [VIDEO]

Después de que Cavero rechazó este comentario, Huerta pidió disculpas y explicó a qué se refirió con la frase “médico de médicos”.

“Disculpa si alguien malinterpretó lo que dije ayer sobre la profesión veterinaria. Me llegan los mensajes de que un doctor que es veterinario, el doctor Pancho Cavero se sintió muy ofendido por lo que dijimos ayer y piensa que yo he ofendido a los veterinarios. No es así. Yo ya estoy viejo para comprarme líos con personas, con profesiones”, afirmó.

Aclaró que su opinión hacía alusión a lo dicho por el médico veterinario sobre la ivermectina: “Con unas gotitas, la COVID-19 desaparecería del Perú”.

“Decir que si los 33 millones de peruanos tomaran sus gotitas de ivermectina, se desaparecería esta enfermedad, no me parece correcto. Me expresaría igual si se trata de un médico humano”, precisó.

Sobre la frase “médico de médicos”, manifestó que se trata de una broma que no pudo explicar en el momento en que respondió a su seguidora.

“Yo tenía un amigo que era veterinario, tengo muchos amigos veterinarios, pero este era graciosísimo. era muy gracioso este amigo. Cada vez que nos presentábamos en fiestas o reuniones, él daba la mano a quien lo saludaba y decía “doctor Gonzales, médico de médicos”, todo el mundo se reía. ‘¿Médico de médicos?, ¿qué es usted?’, médico veterinario decía”, añadió.