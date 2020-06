Denuncian que tres hospitales no recibieron a gestante en labor de parto porque padece COVID-19

Cerca de las 10.30 p. m. del lunes 15 de junio, una madre gestante de 23 años empezó el trabajo de parto, por lo que su familia la trasladó al hospital más cercano.

Como está asegurada en el Seguro Integral de Salud (SIS), la llevaron al área de Emergencia del hospital de San Juan de Lurigancho, donde le realizaron una prueba rápida para saber si padecía COVID-19.

El resultado fue positivo y, según los especialistas que la atendieron, no la pudieron recibir porque tiene la enfermedad. Su tía contó en RPP Noticias que le ordenaron que vaya al hospital de la Maternidad, hoy Instituto Nacional Materno Perinatal. Pero tampoco quisieron recibirla.

“Me han dicho que ella tiene la COVID-19 y que por eso no la pueden atender. Eso me han dicho en el hospital y que la lleve a la Maternidad. En la Maternidad me han dicho que no tiene oxígeno y que la lleve al 2 de Mayo. Ya no quise que esté padeciendo. Por eso, fui a la clínica San Miguelito. Ahí me dicen que mejor vaya a Canto Grande”, narró.

Después de que denunciaron esta mala atención en los medios de comunicación, el hospital Dos de Mayo la recibió.

Diómedes Leguía, jefe del departamento de Gineco-Obstetricia, explicó que la cantidad de camas es menor a pesar de que el número de gestantes no varía.

“Si antes tenías 30 camas disponibles, ahora tienes la mitad, pero el número de gestantes sigue siendo el mismo y puede llegar un momento en el que el número de cupos puede estar saturado y tengas que estar refiriendo a otros hospitales para que le den atención”, aclaró en RPP.

Madres con COVID-19

Las madres que padezcan el coronavirus deben dar de lactar a sus hijos, a menos que sufran síntomas graves, aclaró Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Los beneficios de dar el pecho superan cualquier posible riesgo de transmisión de COVID-19”, afirmó.