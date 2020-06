Denuncian que hombre falleció y 60 días después su cadáver aún no ha sido entregado a su familia

Pese a que su padre falleció hace 60 días a causa del nuevo coronavirus, ella continúa esperando su cadáver. Así lo denunció la hija de Orlando Pedro Narváez de la Cruz, quien perdió la vida el pasado 27 de abril en el hospital Cayetano Heredia.

“Lo único que pido es que me puedan dar alguna respuesta. Es demasiado tiempo ya, van a cumplirse dos meses y mi familia como yo no podemos estar tranquilos”, dijo Nathaly Narváez a ATV.

Según cuenta la hija del occiso, su padre fue internado el 21 de abril, pero seis días después se enteraron que había fallecido mediante una visita rutinaria. Tras el lamentable anuncio, su familia intentó retirar el cadáver, sin éxito. No obstante, un documento del hospital Cayetano Heredia, con fecha del 2 de mayo a las 10:30 de la noche, indica que el cuerpo de Orlando Narváez fue entregado a su hija y a la funeraria Piedra Ángel para que sea cremado.

“Por si acaso llamé a la funeraria, pero ellos me decían que no tenían ni un registro de mi papá. Que no sabían. Me decían que yo debía acercarme al hospital a preguntar. Pero yo no podía porque también tuve los síntomas del virus y estuve delicada.

Recientemente la joven pudo ingresar al hospital a buscar, entre cientos de cadáveres, el cuerpo sin vida de su padre, pero no logró encontrarlo. Según informaron voceros del nosocomio, se viene revisando el registro de las personas fallecidas, y citarán a la familia de occiso para dar las explicaciones del caso.