Colegio Médico recomienda cuarentena focalizada tras culminar estado de emergencia

A menos de 15 días de culminar del estado de emergencia, el vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), Ciro Maguiña, propuso aplicar la cuarentena focalizada en todas las regiones del Perú. Esto a fin de evitar contagios masivos del nuevo coronavirus.

Según explicó el infectólogo, esta medida tiene buenos resultados en otros países y será propuesta al Gobierno para que se emplee desde el 30 de junio.

“Nuestro análisis es realista, ya no es sostenible la cuarentena porque hay problemas de desempleo y hacinamiento. Debemos unir actores para llegar a una cuarentena focalizada que debería ser incluso desde ahora. Hay buenas experiencias que nos hablan bien de esta medida”, manifestó el representante de la institución a Exitosa.

Asimismo, solicitó que las medidas restrictivas y el seguimiento a los pacientes contagiados sean reforzados por el Ministerio de Salud.

“La vigilancia no es algo nuevo, ya sea venido haciendo. El Gobierno hizo esfuerzos, pero la línea 113 no ha funcionado. Muchas familias no pudieron ser seguidas (luego de salir positivas a la COVID-19)”, apuntó.

Como se recuerda, el presidente de la República amplió, por quinta vez, el estado de emergencia hasta el 30 de junio, con el fin de mitigar el impacto del coronavirus que hasta la fecha ha dejado más de 6.000 fallecidos.

Toque de queda se podría mantener hasta fin de año

El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, reveló que su él y su institución se encuentran a favor de que el toque de queda se mantenga hasta fin de año en todas las regiones del Perú.

“Hemos hecho la propuesta para que el toque de queda se mantenga hasta el fin de año. Esto aún tenemos que conversarlo a detalle con el presidente, con las estadísticas que tenemos en este mes”, subrayó.

