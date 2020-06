Arequipa: Doce familias con niños subsisten con ollas comunes y necesitan ayuda [VIDEO]

Berta Aruquipa y su hija Clarisa Hanahuire (46) ven con preocupación la pequeña mesita donde colocan los alimentos que luego prepararan en ollas comunes. Apenas les queda algunas menestras y dos kilos de arroz. Deben ingeniárselas para usar estos pocos recursos y así alimentar a por lo menos 60 personas, entre niños y adultos.

Las madres de 12 familias se unieron para sobrevivir a la pandemia y tomaron el nombre de “El grupo de mujeres emprendedoras de la exparada de Tingo”. Ellas viven junto con sus pequeños hijos en humildes viviendas situadas en el distrito de Sachaca, a pocos metros del Ecoparque de Tingo.

La mayoría de ellas son madres solteras. El poco dinero que ganaban con trabajos temporales les alcanzaba para sostener a sus hijos. Cuando empezó el estado de emergencia, todo empeoró. Perdieron sus empleos, es decir, su única forma de sustento. Ante la necesidad, decidieron agruparse.

Este martes han preparado lentejas. Será su almuerzo. Para ellas, el desayuno y la cena se reduce a un vaso con té o avena. No pueden darse el lujo de gastar los alimentos que tienen ni la leña que recogen cada semana de las orillas del río Chili.

Berta se dedicaba a la venta ambulatoria de comida. Sus clientes predilectos eran los trabajadores que llegaban a diario a La Parada de Tingo. Por día, ganaba 30 o 40 soles. Aunque es poco, alcanzaba para la comida y para correr con los gastos de la medicación de su hija Clarissa, quien sufre de diabetes.

Soledad Quispetupac (23) es la coordinadora de las ollas comunes que organizan las madres a diario. Ella sola sostiene a sus dos hijos, de dos meses y el otro de 2 años de edad. Antes era moza, pero la pandemia cambió sus planes. A pesar de la adversidad, se muestra confiada de que saldrán adelante pese a la escasez. Es por ello que se hacen llamar emprendedoras.

Pide a la población y a los empresarios arequipeños ponerse en sus zapatos y donar alimentos para que puedan seguir con las ollas comunes. También solicitan ropa de abrigo o mantas. El frío de la noche no perdona y no les permite descansar. Para los más pequeños solicitan leche y pañales. Los interesados en ayudar pueden comunicarse al número 926764504 o llevar los alimentos directamente al lugar donde se reúnen, a la altura de la ex Parada de Tingo.

PEDIDO

Aunque Wilfredo Soncco Accarapi (32) no participa en las ollas comunes, también pide ayuda. Tiene cuatro hijos de 8, 6, 5 y 4 años de edad. Desde marzo debe el monto de alquiler. Solicita apoyo económico y la donación de un televisor para que sus pequeños puedan ver el programa de Aprendo en Casa. Pueden comunicarse al número 996 014 912.