Por: Jesica León

En el día 91 del estado de emergencia y aislamiento social, el número de casos por el nuevo coronavirus se elevó ayer a 229 mil 736 en el país. Hasta el último sábado era de 225 mil 132.

Así lo anunció el Ministerio de Salud (Minsa) a través de su último reporte diario. En tanto, el de fallecidos también se incrementó a 6 mil 688. Es decir, 190 más con respecto al sábado.

Hay que recordar que la extensión de la cuarentena obligatoria culmina el día martes 30 de junio; sin embargo, el presidente Martín Vizcarra no ha confirmado todavía si nuevamente se dará otra ampliación.

El jefe de Estado llegó a Piura para la entrega del Centro de Atención Covid-19, Villa EsSalud Piura, implementado en la explanada del Cayetano Heredia III, el cual cuenta con 100 camas hospitalarias para pacientes leves y moderados.

Resaltó que en regiones como Piura, Tumbes y Lambayeque hay una ligera disminución de los casos de coronavirus; no obstante, Vizcarra reiteró no bajar la guardia en la lucha y no caer en triunfalismos.

“El Perú es un país megadiverso, tiene una riqueza cultural y este problema es un reto porque el país tiene tantos pisos ecológicos que el comportamiento de la enfermedad es diferente en la selva, sierra y costa, y es diferente al norte y al sur, eso le da un grado de complejidad. En Loreto, Piura y Lambayeque creció la enfermedad, ahora hay una ligera disminución, pero mientras unas van disminuyendo otras comienzan a subir, como en Áncash (Chimbote) e Ica. En consecuencia, debemos seguir trabajando para que el país en su conjunto logre una tendencia a la baja”, refirió.

El mandatario supervisó los almacenes de la Dirección Regional de Salud de Piura que ha recibido medicinas y material médico para la protección del personal de salud y atención de ciudadanos. Exhortó a los gobernadores regionales del país a distribuir las medicinas que envía el Ministerio de Salud para evitar escasez en los establecimientos de salud.

Por otro lado, el ministro de Salud, Víctor Zamora, visitó ayer Huancavelica para conocer las capacidades operativas de sus establecimientos de salud frente a la pandemia e impulsar el primer nivel de atención para el diagnóstico y tratamiento a domicilio. La región solo tiene 29 casos (hospitalizados) por Covid-19, de los cuales 25 ya se han recuperado y solo tiene uno recibiendo atención hospitalaria.

“Es una de las experiencias más exitosas del país por la forma en cómo se han organizado respecto a las personas que retornaron a la región”. Zamora destacó el trabajo de los equipos de respuesta rápida que visitan a los pacientes.

La clave

Con la reactivación económica de algunas actividades, el Minsa hará un cambio en la estrategia, en la prevención de la enfermedad. Ahora se pedirá a la población priorizar su salud con el uso de mascarillas, el distanciamiento social y lavado de manos. Ello, según refirió el titular de Salud, Víctor Zamora.

