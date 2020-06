Madre de Dios: alcalde distrital de Laberinto fallece por COVID-19

Marcos Otazo Huaccoto, alcalde del distrito de Laberinto, en la región Madre de Dios, falleció el último sábado 13 de junio a causa de una insuficiencia respiratoria producto de complicaciones de salud originadas por la COVID-19. El lamentable hecho se produjo en el hospital EsSalud Víctor Lazo Peralta, ubicado en Puerto Maldonado.

Previamente, el burgomaestre estuvo hospitalizado durante dos días, sufriendo un escenario crítico debido a los síntomas del virus. La muerte del funcionario se ha registrado como el primer caso en Madre de Dios de una autoridad edil que es víctima mortal del nuevo coronavirus.

Otazo Huaccoto tenía 63 años y llevaba una semana sin asistir a su oficina en la Municipalidad de Laberinto. En tanto, el gobernador regional Luis Hidalgo, relató que se enteró de la noticia un día después del deceso, según informó el medio regional Radio Madre de Dios.

“Hace tres noches, personas cercanas al alcalde me llamaron y me dijeron que había sido llevado al seguro social pero no lo querían recibir. He tenido que pedirles que lo lleven al hospital Santa Rosa para que le atiendan de emergencia. La información que posteriormente me han pasado es que estaba internado y en tratamiento, no tenía conocimiento de que fuera paciente COVID-19”, dijo Hidalgo.

Newsletter La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19