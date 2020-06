Melissa Vega es una joven médica y ciclista de 26 años que desde el 2018 atiende incansablemente a pacientes en la Unidad de Geriatría del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins del Seguro Social de Salud (EsSalud) en Jesús María.

Ella es una clara muestra de la necesidad de humanizar el transporte en la ciudad y de que el amor por la vida se mueve sobre dos ruedas. Hoy, Melissa nos habla sobre su invaluable trabajo con adultos mayores durante la pandemia del nuevo coronavirus.

¿Hace cuánto te diriges a tu centro de labores en bicicleta? ¿En qué área laboras?

Me dirijo a trabajar en bicicleta desde principios de este año, antes no lo hacía porque no tenía bicicleta propia. El hospital Rebagliati maneja pacientes hospitalarios complejos, a los cuales no se les ha dejado de atender a pesar de la pandemia. Por ello mantenemos una delimitación entre áreas COVID-19 y no COVID-19 haciendo turno en ambas.

¿Desde qué edad comenzó tu afición por el ciclismo? ¿Alguna vez has sufrido un accidente?

Manejo bicicleta desde pequeña. Por dedicarme de lleno a estudiar ya no seguí manejando, pero ahora decidí retomar y me compré una. Desde que regresé a la bicicleta (por la pandemia de nuevo coronavirus), felizmente no he sufrido ningún accidente. Trato de manejar con cuidado y tomar todas las precauciones.

¿Tienes más compañeros médicos que lleguen en bicicleta a atender a sus pacientes de COVID-19?

Conozco a varios, no tengo un cálculo exacto. El Hospital Rebagliati es grande y hay bicicletas en varios estacionamientos. Debo admitir que la cantidad de ciclistas aumentó a raíz de la cuarentena y toque de queda.

¿Has tenido problemas para desplazarte durante el toque de queda en bicicleta?

Problemas como que me hayan detenido y pedido mis documentos o pase laboral, no. Pero sí me ha pasado que a la hora del toque de queda o cerca a esa hora, algunos vehículos no respetan la luz roja e incluso se molestan cuando les tocas el timbre de la bicicleta para hacerles notar el daño que están haciendo.

¿Cuál es el panorama para los médicos ciclistas hoy?

Las ciclovías que se están implementando me parecen buenas, he recorrido ya un par de veces la ciclovía Wilson-Tacna-prolongación Tacna (para visitar una paciente en el Rímac) y siento que mi viaje fue mucho más seguro. Incluso habían encargados de la Municipalidad de Lima que verificaban que otros vehículos no ingresen a la ciclovía y que colaboraban en hacerla más segura.

¿Cómo ha cambiado tu percepción de las calles desde que regresaste al ciclismo?

Hasta el momento no he sufrido problemas de acoso en la bicicleta. Creo que más lo sufría cuando estaba en algún paradero esperando el transporte público o en el mismo transporte. La bici me brinda más seguridad en ese sentido.

¿Qué les dirías a las personas que aún no se animan a llegar al trabajo en bicicleta?

Yo al principio era de las personas que no me animaba al ir al trabajo en bicicleta, pero gracias a mis amigos Rebeca y Gonzalo, quienes me animaron a hacerlo, puedo dar testimonio de que te cambia la vida. Es un pequeño desfogue de estrés, de la rutina de todos los días y te hace llegar más alegre a trabajar y con más energías. Además, en la situación que estamos ayuda a protegernos y es más seguro que el transporte público al no compartir ambientes cerrados con superficies que podrían estar contaminadas.

