La odisea que Jack Ramón vivió a raíz de la COVID-19 comenzó el día del trabajador, luego de que una fiebre, aparentemente sin motivo alguno, hiciera que el temor a estar infectado lo invadiera.

Tras 5 días aislado en su habitación y con fiebres altas, los síntomas del editor gráfico comenzaron a atenuarse. La falta del sentido del gusto y el olfato hacían temer lo peor, motivos que llevaron al hombre de prensa a acudir al centro de salud para saber qué era lo que estaba sucediendo con su organismo.

Luego de tener una consulta médica y que la doctora a cargo le sugiriera realizarse el descarte de coronavirus, pasaron tan solo 2 horas para que se entere que su resultado era positivo y debía quedarse internado.

“Recordé que no me sentía tan mal. Pero cuando me dijo que el 30 % de mis pulmones estaban dañados, me preocupé”, contó Jack al portal web Andina.

Las preocupaciones partían porque tiene 53 años y sobrepeso, factores que lo colocaban en el grupo de riesgo.

Ramón no olvida los primeros días de hospitalización. Según cuenta no podía hacer ningún esfuerzo, las fiebres no cesaban y vomitar no era una opción, porque sabía que se ahogaría luego de la arcada.

“La fiebre te deshidrata. El dolor de cabeza te masacra. Pero la falta de oxígeno, esa sensación de ahogo te desespera. Te hace pensar que la muerte está cerca”, narró el editor gráfico.

Sin embargo, Jack tuvo mucha fuerza de voluntad y el apoyo de sus familiares y amigos fue vital para que él se recuperara.

“Por ellos, por mi familia y mis amigos, me dije: voy a luchar. Voy a tratar de mejorar. Recé todos los días y me encomendé a Dios para que ilumine las manos de los médicos y las enfermeras", contó.

Así fue como llegó el día 14, sin necesidad de utilizar oxígeno, el editor gráfico fue dado de alta. Su casa había sido decorada con globos y las secuelas que esta enfermedad pueda producir en él, no le importan. Sabe que venció al coronavirus como un gran guerrero y eso es lo que prima para Jack, quien vio de cerca a la muerte y le dijo: “Todavía no, mi familia me espera”.