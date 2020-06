Arequipa: El drama de pacientes con otras patologías que esperan atención

Alexis Choque Sarmiento

Arequipa

Sara se despierta todos los días sin saber cómo el cáncer de mama que le detectaron hace unos meses atrás, continúa avanzando en su cuerpo. Debido a la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, el área de Oncología del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo – EsSalud, dejó de atender desde marzo a miles de pacientes con diversas patologías.

Sara es una paciente de 38 años que fue transferida desde Juliaca (Puno), en busca de un tratamiento que logre salvarle la vida. Antes que inicie el Estado de Emergencia (16 de marzo) se encontraba en su cuarta quimioterapia. Los médicos iban a pasarla a ginecología para realizarle todos los exámenes de mamografía y posteriormente una operación, pero no fue posible.

“Hace unas semanas me estaba doliendo, me molesta. Empieza a dolerme y eso quiere decir que está avanzando”, nos cuenta preocupada vía telefónica. Su situación ha obligado a Sara a pensar en retornar a Juliaca donde, según le contó uno de sus familiares, estarían atendiendo parcialmente y podría retomar las quimioterapias blancas, mientras espera su operación.

Sonia es una paciente de 60 años que también dejó de ser atendida en EsSalud. Antes que inicie la cuarentena había terminado sus quimioterapias y ahora se encontraba en recuperación recibiendo sus pastillas.

Durante las primeras semanas de emergencia sanitaria, a Sonia se le habían terminado sus dosis y cuenta que estuvo unos 8 días esperando a que en EsSalud le dieran de nuevo sus medicamentos, que por su salud son importante que los tome a diario. “No debía cortar el tratamiento, no me he hecho los análisis que seguían, no sé si estaré bien”.

La República intentó más de una semana comunicarse con el jefe de oncología o el director de la Red de EsSalud Arequipa para saber la situación de los pacientes de diversas patologías que durante esta pandemia se han quedado sin atención, pero no obtuvimos respuesta.

Solo el jefe del servicio Nefrología, Jorge Sánchez, nos detalló que el área de trasplante renal ha quedado suspendido.

Otros 140 pacientes crónicos que se venían atendiendo en nefrología y hemodiálisis, continúan recibiendo su tratamiento con normalidad. Para consulta externa, se han habilitado dos consultorios que brindan atención inmediata a pacientes que requieren su medicación.

Normalizan atención

En el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (Iren Sur) se vive una situación similar. Según la directora, Berenice Zea, de los mil pacientes diarios que se atendían en promedio antes de la Emergencia, actualmente se atiende a 60%.

La mitad de ellos reciben una atención presencial y acuden a sus evaluaciones, quimioterapias o radioterapias, dependiendo de lo avanzado de su enfermedad; y la otra mitad son atendidos por telemonitoreo o teleconsultas.

La directora señala que las atenciones han disminuido para poner a resguardo al personal de salud. Si antes dos médicos atendían en un solo consultorio, ahora solo lo hace uno. Agrega que también existe un porcentaje de pacientes que no acuden a sus citas programadas por temor a contagiarse de coronavirus.

Además, desde la semana pasada ya han comenzado a recibir a pacientes nuevos, dependiendo a su gravedad. En la puerta del Iren Sur encontramos a Mariela Apaza junto a su pequeño hijo Richard de apenas 4 años. Mariela llegó referida de Cusco para iniciar las quimioterapias de su menor hijo, quien tiene un tumor maligno de fase 4 en su cabeza. Pese a la cuarentena, Mariela puedo viajar presentando todos los documentos de su hijo.v

Se suspendieron operaciones en hospital Honorio Delgado

Antes de la cuarentena, en el hospital Honorio Delgado había programadas 1 200 operaciones para pacientes de diversas patologías. Todas han tenido que ser suspendidas.

El director Richard Hernández, señala que por el momento solo se atienden emergencias y operaciones a pacientes Covid-19 que lo requieran.

Hay servicios como hemodiálisis, unidad de quemados y el programa de pacientes con tuberculosis que no se han dejado de atender. Sin embargo, pacientes psiquiátricos, ginecoobstetricia, medicina general, pediatría, vacunaciones, entre otros, se atienden restringidamente. “El hospital Goyeneche esdonde se está conteniendo a toda la población que se venía atender aquí”.