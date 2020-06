Personal de Adquisiciones en hospitales temen comprar mascarillas por su alto precio

Coronavirus en Perú. El desabastecimiento de mascarillas para personal médico y la población en el país se debe en cierto modo al temor de los responsables del área de Adquisiciones de los hospitales en comprar estos implementos de bioseguridad, expresó el gerente de la Red Asistencial de EsSalud en La Libertad, José Carranza Castillo.

En efecto, el funcionario argumentó que el precio de una mascarilla de N95 antes de la pandemia costaba 6 soles, hoy llega hasta 100 y los Órganos de Control Institucional (OCI) pueden tomar el hecho como corrupción.

“Así como hay miedo de nuestro personal de salud: médicos, enfermeras, técnicos al trabajar porque no se les da estos implementos; el personal administrativo también tiene miedo porque cuando venga la Contraloría General de la República (CGR), no va a mirar que nos encontrábamos en emergencia, simplemente va a decir que lo que costaba 6 soles lo han comprado a 100 y entonces hay corrupción”, manifestó Carranza a Sol TV.

Agregó que debido a ese riesgo los funcionarios no quieren tener problemas legales y dejan de comprar a pesar que se necesita.

“El gobierno debe dar medidas que permitan a las instituciones comprar al que está vendiendo mascarillas y no tiene el rubro; por ejemplo, el constructor que por inversión ha adquirido las mascarillas N95 y las vende a sobreprecio. EsSalud no puede comprarle a esa persona porque no está certificado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ni tiene licencia de venta”, explicó José Carranza.

En ese sentido aseveró que el Estado tiene que cambiar las reglas de juego y ver cómo hace para que los lotes de mascarillas adquiridos por gente que no es del rubro médico puedan ser comprados por los nosocomios para proteger a su personal.