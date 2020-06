Los conductores de vehículos de carga pesada que ingresen a la ciudad fuera de los horarios permitidos serán sancionados por inspectores de transporte y tránsito de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), los que fueron debidamente capacitados para ejecutar las ordenanzas N° 09-2018 y 020-2020-MPT.

La gerente de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, Jessica Flores, dijo que comenzarán a imponer papeletas a los conductores de vehículos de carga pesada que incumplan las normas. Antes esa facultad la tenía la Policía de Tránsito en la ciudad con la infracción G-10, que establecía la sanción del caso.

PUEDES VER Trujillo registra 517 muertos por coronavirus

Ahora los inspectores de transporte y tránsito municipal están facultados también para sancionar y evitar que se siga generando caos en el tránsito, especialmente alrededor de mercados como La Hermelinda, el exmercado Mayorista o los Malls; los cuales están abarrotados de camiones, generando congestión en el tránsito.

Estos vehículos, por ser de gran dimensión, generan gran congestión, lo que se agrava cuando realizan la descarga de mercaderías fuera del horario permitido.

PUEDES VER Huaca de La Luna no abrirá sus puertas por falta de conservación

En La Hermelinda el horario es de 4:00 a.m. a 2:00p.m. En la zona 1 que es el centro histórico (interior del perímetro de av. España) de 22:00 horas a 6:00 a.m. del día siguiente. La zona 2, interior del perímetro de av. América Norte, Sur. Oeste y av. La Marina es de 22:00 horas a 7:00 a.m. del día siguiente.

En la zona 3, que comprende el área urbana, residencial, comercial y agrícola al interior de los límites de distrito de Trujillo, la circulación permitida es de 21:00 horas a 8:00 a.m. del día siguiente.