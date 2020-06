Al ritmo de Swing

Federico Rosado

Docente

El reciente caso de Richard Swing permite hacer una conexión con una frase dicha por Valdelomar: “Lima es el Perú”.

Ciertamente que Lima no es Chibolín, la Bozzo, el Hermanón, la Magaly; pero suenan más que cualquier político y muchísimo más que cualquier intelectual. Ser de la farándula capitalina implica el descenso humano de la dignidad para pasar a la exposición mediática y eso da dinero, fama, admiradores.

Y, si Lima es el Perú, porque en el otro Perú (Arequipa, Puno, Cusco, etc.) no tenemos nuestra farándula, con esos personajes bufonescos y farsantes. ¿Los tenemos? Dejaré esa misión a los informados lectores.

En lo que sí debo insistir es en cómo así tenemos a estos personajes mencionados y cómo estos construyen sus discursos y argumentos.

“El mediocre, que sabe que no conoce, cree que sabe más que todos. Su propia mediocridad hace que no reconozca que no sabe y que otros saben más que él”, esto señala “La paradoja o síndrome del mediocre”, descubierto por Dunning y Kruger.

Usted, enterado lector, ya debe estar pensando cuál de sus amigos o vecinos padece este síndrome.

Tal vez sea verdad que no haya “chibolines” en lo que alguien llamó “el resto del Perú. Es muy probable que por estos lares no veamos a “bozzos” o “magalys”…. ¿Hay? ¿Y tenemos a “swignes”?

Bueno, no seremos aún, pero poco a poco nos vamos pareciendo a Lima.