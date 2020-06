Buena noticia. Una suboficial de la Policía Nacional del Perú logró vencer la COVID-19 y retornó a sus actividades de servicio a la ciudadanía. Así lo informó el Ministerio del Interior (Mininter) la tarde de este domingo, con la difusión de un video donde aparece la valiente luchadora que se impuso a la enfermedad.

Se trata de Maribel Chambi, quien trabaja en el comando de respuesta a la Central 105 de la ciudad de Lima. En el video publicado por el Mininter, ella cuenta su historia y da a conocer que, si bien en un inicio se sintió amenazada por el virus, con el tiempo pudo superarlo gracias a las medidas de precaución que tomó.

“Empecé a tener los síntomas, fiebre interna e intenso dolor de cabeza. Por eso, decido irme al hospital a realizarme el examen [de COVID-19]. Recibo el resultado, que fue positivo, y en ese instante realmente sentí mucha incertidumbre. Vivo sola con mi esposo y tuve miedo de contagiarlo”, relató la suboficial de segunda.

En total, el confinamiento para ella duró cuatro semanas. Por fortuna, luego de ello Chambi recobró su salud, dejando atrás los síntomas y malestares que la habían afectado hasta entonces. Sin duda, el suyo es un caso que puede traer esperanza a la población del país, que día a día sufre los estragos de la pandemia.

“Tuve un aislamiento de 28 días. Durante todo ese período recibí llamadas telefónicas de parte del Comando y de Saludpol. Cuando pasó el aislamiento, me acerqué al policlínico Walter Rosa, donde me dieron de alta. Actualmente, ya me reincorporé a mi servicio, a la central 105 de Lima”, reveló.

