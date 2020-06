“No estamos capacitados”, la impotencia de policía al no poder ayudar a mujer que murió en calle

Una mujer de 35 años se desvaneció en la vía pública y falleció en el distrito de La Victoria. La víctima habría permanecido más de dos horas sin recibir atención médica pese a las constantes llamadas que se hicieron a las centrales de emergencia de salud.

El hecho ocurrió el sábado 13 de junio en la cuadra 2 de la avenida Canadá. Personal de la Policía Nacional llegó hasta el lugar y se intentó comunicar con SAMU y el Ministerio de Salud, sin tener respuesta.

A pesar de la intención por ayudar a la mujer, los efectivos aseguraron no encontrarse capacitados para este tipo de situación.

“Si no tienes ambulancia, cómo se puede ayudar. Nosotros no podemos darle primeros auxilios, no estamos capacitados. Ya no podemos hacer más”, dijo un suboficial a Latina

Asimismo, mientras la víctima se encontraba con vida, un agente le dio de beber una botella de agua y le pidió que resistiera.

“Tienes que luchar, ya falta poquito nada más, ¿ya?”, le decía el uniformado, identificado como Arnold Puma, suboficial de la comisaria de la Victoria.

Aún se desconoce si la mujer se habría desmayado por una enfermedad o si portaba coronavirus. Se esperan las investigaciones del caso.

Asimismo, se supo que la joven solo alcanzó a darles su nombre completo y un número telefónico de un familiar.

