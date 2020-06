Una joven denuncia que el hospital Cayetano Heredia, del Ministerio de Salud, falló en entregarle de manera adecuada el cuerpo de su madre, víctima de la COVID-19. Además, cuenta que el personal del centro de salud la hizo buscar e identificar ella misma a su familiar difunto entre una pila de cadáveres.

Amalia, bajo seudónimo, contó su historia en un reportaje de Punto Final, en donde se exponen casos en los que el sistema de salud estatal continuamente extravía a aquellos fallecidos por el virus SARS-CoV-2.

El día que su madre falleció, una doctora llamó a Amalia para decirle que tenía que revisar los rostros de 40 cadáveres hasta encontrar el de su progenitora. “Era mentira, en esos containers había más cuerpos”, afirmó.

Ella le pidió que lo haga el personal de salud y les facilitó una fotografía, pero la empleada del hospital Cayetano Heredia no cedió. “Bueno, si usted no desea entrar, se llevarán el cuerpo de su mamá, no es nuestra responsabilidad”, relata que le respondió la médica.

Junto a su primo, se vistieron con unos mamelucos de bioseguridad para adentrarse en el área en el que guardaban a los cuerpos sellados en bolsas negras.

“Eran rumas de cadáveres que teníamos que pisar. Eso es ya no tener sensibilidad”, asevera entre sollozos la joven al reportero Christopher Acosta para Punto Final.

“Eso es exponer a las personas”, indicó Alberto Huerta, jefe de la Defensoría del Pueblo en Lima, “porque tienes que romper las bolsas herméticas”.

Sin embargo, su hermano le pidió que ya no se arriesgara. “Ya no te expongas, hay que confiar que mamá está ahí y que sus cenizas van a llegar a nosotros”, cuenta que le dijo.

No obstante, ese día recibió una llamada del jefe de seguridad interna del hospital. "¿Por qué ha llamado a la Defensoría del Pueblo? ¿Qué cree? ¿Qué vamos a vender el cadáver de su mamá? ¿Qué vamos a hacer tráfico de órganos? Si ha fallecido por COVID-19”, le espetó.

Fueron tres días los que duró la búsqueda por los restos de la madre de Amalia. Después de la llamada mencionada, el centro de salud le informó de que habían encontrado a su madre y que esta había sido registrada bajo otro nombre.

Amalia es uno de aquellos casos en los que el familiar perecido es encontrado y entregado de vuelta a sus hijos, nietos, esposos, hermanos.