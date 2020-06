A través de un operativo, agentes de la División de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a cuatro mujeres que lucraban con una supuesta nueva prueba para detectar la presencia del virus SARS-CoV-2 en el cuerpo.

Estas habían montado una empresa que se dedicaba a cobrar S/ 150 por la aplicación de una prueba que usaba el método de la “químico fluorescencia”. Tomaban muestras de sangre que supuestamente eran enviadas a un laboratorio para determinar el porcentaje de COVID-19 presente.

En un reportaje de Cuarto Poder, se puede escuchar a una de las cómplices de la estafa explicando en qué consistía dicha presunta innovación médica.

"A diferencia de la prueba rápida que solo te va a indicar si tienes o no el coronavirus, mientras que en el método que nosotros estamos usando, vamos a usar tu nivel de anticuerpos para saber si has tenido o no la COVID-19”, indica la mujer en el otro lado de la línea.

Por si no fuese poco, había un cobro extra si el cliente deseaba que la prueba se hiciese en su vivienda. “A domicilio estamos cobrando 180, por la movilidad”, indica la señorita.

Las mujeres habían colocado el puesto de la empresa en medio de los comerciantes del mercado Caquetá, en San Martín de Porres, aprovechándose de que estos necesitaban someterse al tamizaje COVID-19.

El nombre del laboratorio con el que afirmaban trabajar era la ‘Clínica EMS’. El logo de dicha institución estaba en los documentos que entregaban a aquellos que caían en la trampa.

No obstante, representantes del centro de salud desmintieron ser parte de la actividad ilegal que cometían las detenidas.

Además, la Diviac de la PNP descubrió que el médico que firmaba dichos certificados y recetas nunca había trabajado para este laboratorio, según relató el Mayor Jhon Tanabes.

Más aún, las dos jóvenes que se hacían pasar por profesionales de medicina, identificadas como Cindy Contreras y María Zavaleta, no se habían graduado aún.