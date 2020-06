La División de Estafas de la Policía desbarató una banda criminal que ganó miles de soles con el cuento del balón de oxígeno medicinal para pacientes con coronavirus y la falsa promesa de trabajo.

Para cometer sus fechorías, ‘Los Miserables de la Pandemia’ se crearon una cuenta de Facebook usando el logo de una reconocida empresa de venta de oxígeno. Ellos ofrecían el balón de 10m3 a S/ 2-850 y el de 6m3 a S/ 1.500.

Su modo de operación siempre era el mismo. Solicitaban un adelanto a sus víctimas y luego los bloqueaban del número de donde se comunicaban.

Una de las agraviadas es Elsa Vera, una mujer que se contactó con los estafadores para comprar reguladores de oxígeno medicinal. Debía cancelar S/ 3.500 soles e hizo un depósito inicial de S/ 1.000.

Cuando revisó el voucher se percató que la cuenta estaba a nombre de Luis Enrique Raico Rojas, es decir, era una persona natural y no una empresa.

Vera empezó a sospechar que había algo irregular y finalmente se percató que era un fraude cuando recibió una factura falsa. De inmediato escribió a la supuesta empresa, pero la bloquearon.

“Es bastante lamentable que estén jugando con la vida de las personas. Sabemos en la situación que estamos viviendo qué tan importante es adquirir un tanque de oxígeno”, precisa desde Arequipa.

Al darse cuenta que usaban su nombre para ofrecer oxígeno, la compañía usurpada se puso en contacto con la División de Estafas y puso la denuncia por el delito contra el patrimonio, estafa agravada, delito contra la paz pública, banda criminal y delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad jurídica.

La banda no solo usaba no solo usaba el logo y nombre de la empresa, si no también fotos de sus instalaciones y hasta de los aviones con los que transportaban el oxígeno.

El coronel PNP José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Estafas de la Dirincri, comentó al programa Domingo al Día que la banda materializó cerca de 17 estafas similares en Tarapoto, Cajamarca, Piura, Lima, Trujillo, Ilo y otras ciudades del país.

El cuento del trabajo

Otra de las víctimas de la banda es un ingeniero eléctrico que vio una publicación en redes sociales con el ofrecimiento de un puesto de trabajo en una obra de proyecto minero.

“Esta banda criminal les hacía llegar una serie de requisitos, como el costo examen médico, las pruebas COVID-19, certificados de salud ocupacional, antecedentes y otros. Entonces les pedían depositar entre 250 a 500 soles y luego los bloqueaban”, explica el coronel Cruz.

El joven escribió a los números de contacto de la publicación y le respondió un supuesto ingeniero Patrick García, quien le solicitó su currículo y el certificado de seguridad eléctrica.

Como el agraviado no contaba con este último documento, lo contactaron con Luis Enrique Raico Rojas, quien le pidió S/ 900 para otorgárselo. El joven depositó S/ 500 a este sujeto y otros S/ 350 a José Luis Apaza Aguilar.

Además de los S/ 850, los estafadores exigieron S/ 2,100 por una supuesta carta de recomendación, por ello la víctima desistió y les escribió para que le retornen sus depósitos iniciales, pero lo bloquearon en WhatsApp.

"Me apena mucho esto porque en la pandemia uno quiere conseguir dinero. Se aprovecharon de mí por la necesidad por trabajar”, señala el afectado, quien realizó la denuncia en la comisaría de Independencia.

Investigación

Tras una exhaustiva investigación, la Policía descubrió que el coordinador de la banda es un persona conocida como 'Mamani’, presidiario del penal de Socabaya, en Arequipa, y el cabecilla es Rafael Palomino Lago (26), alias ‘Palomo’, quien se encuentra recluido en la misma cárcel desde marzo del 2018 por robo agravado.

Asimismo, se intervino en San Juan de Lurigancho a Luis Raico Rojas (27), a cuya cuenta llegaban casi todos los depósitos de las víctimas.

Él dijo que fue contactado por su primo Kevin Lago Quiroz, alias ‘Kevin’, quien le habría ofrecido S/ 20 para que abra una cuenta, pero negó saber para qué fines. No obstante, Raico presenta denuncias por estafa desde enero de este año.

Así estaba organizada 'Los Miserables de la Pandemia', según la División de Estafas de la Dirincri. (Foto: Captura de video / Domingo al Día)

También se detuvo en Arequipa a Fiorella Cinthia Choque Huamaní, acusada de ser la recaudadora de la banda, con tres tarjetas y un voucher a nombre de Luis Raico. Esta mujer fue sentenciada en Huamanga, Ayacucho, por robo agravado en el 2017 y estafa en el 2018.

La Policía anda tras los pasos de los otros miembros de este grupo criminal que se aprovechaba de la necesidad de las personas para lucrar en medio del estado de emergencia.