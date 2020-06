Doble abandono: albergues de perros y gatos dejaron de recibir donaciones

La crisis desatada por la expansión del nuevo coronavirus en el país ha paralizado las donaciones en diversos albergues de animales, ubicados en distintas zonas de Lima. Los dueños de estos espacios reportan que ya no reciben colaboraciones como antes, cuando las personas brindaban ayuda a través de importantes sumas de dinero.

Tres encargados de albergues dedicados a acoger perros y gatos relataron sus experiencias en el informativo Cuarto Poder, donde se reportó este domingo la dura situación que viven estas personas. Frente al duro panorama que enfrenta la ciudadanía, ellos ya no tienen cómo sostener sus iniciativas para proteger a los animales.

“Tengo alrededor de 80 gatos. Me cuesta mucho conseguir el dinero para darles la comida, por lo mismo que no tengo los hospedajes, porque con eso me ayudaba un poco”, reveló Isabel, una de las afectadas por la situación. Con los fondos que recaudaba por un negocio dedicado a hospedar personas, ella alimentaba a los gatos de su albergue, pero ahora ha perdido esa oportunidad.

Asimismo, se reportó el caso de Liliana, quien cuida a decenas de perros en su espacio de acogida. “Ellos también sienten la crisis. Ahora la gente está abandonando a sus animales. No tienen para comer ellos y piensan que si dejan a los animales va a mejorar su situación”, comentó.

De otro lado, Cuarto Poder dio a conocer también el caso de Martín, quien cuida a más de 150 perros abandonados en su albergue de Cieneguilla desde hace años. Las circunstancias, sin embargo, le obligan ahora a enfrentar uno de los momentos más duros que ha vivido su amor por los animales domésticos.

“Diariamente, consumimos alrededor de 150 kilos de alimento. El presupuesto es de unos 500 soles cada día, y para eso tengo que sufrir bastante para conseguirlo”, narró Martin.

