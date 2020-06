Arequipa: Policía murió en solo cuatro días luego de contagiarse con el COVID-19

A solo cuatro días de contagiarse con el Coronavirus, el suboficial PNP Emilio Oswaldo Ali Huisacayna de 48 años de edad, falleció este sábado en el hospital COVID-19 (Honorio Delgado). De esta manera, el agente se convirtió en el tercer policía en actividad que muere por este virus en la región Arequipa.

El suboficial técnico de primera laboraba en la comisaría de Atico (Caravelí), donde este fin de semana empezó a tener los síntomas del virus. Sus colegas informaron que tenía dificultades para respirar, y por eso fue llevado primero al centro de salud local, y luego a Camaná. Finalmente fue referido de emergencia hasta el hospital COVID este 10 de junio.

Ese mismo día, el agente alertó a sus promociones de la Policía Nacional, que no había recibido ningún apoyo de parte de su institución. El mensaje quedó grabado en el grupo de WhatsAap de sus promociones, que hoy lo hacen público.

“Promociones, Dios los cuide y los bendiga, cuídense mucho, ya que veo que esta institución nunca nos va apoyar, más por el contrario, te abandonan. Hoy me tocó a mí, les puedo decir que no es nada agradable, tengo pulmonía moderado que no puedo hablar tengo que estar con oxígeno constantemente pero la PNP nunca vinieron a verme cuídense, oren por mí estoy en emergencia el Honorio Delgado”, escribió a las 14:43 horas.

Fue uno de los últimos mensajes, debido a que las siguientes horas empeoró su situación. Los médicos certificaron su deceso como “Neumonía COVID-19”. La hora de su muerte ocurrió a las 20:00 horas de este sábado. Su muerte ha dejado en tristeza a sus compañeros que solo piden más humanidad a su institución.