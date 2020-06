Moquegua. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó la licencia institucional a la Universidad José Carlos Mariátegui, lo que significa que dicha casa superior de estudios no podrá continuar con su funcionamiento. La decisión se publicó hoy en el diario El Peruano, a través de la resolución del consejo directivo de la Sunedu N°036-2020-SUNEDU/CD.

La universidad Mariátegui fue creada el 21 de diciembre de 1989 para prestar el servicio de formación superior en Moquegua e Ilo. Hasta el 2019 contaba con filiales en Tacna, Juliaca, Lima y Arequipa, pero estas fueron cerradas el 31 de diciembre de ese año por disposición de su asamblea universitaria.

Según el reglamento de la Sunedu, la universidad tendrá dos años para realizar el cese de sus actividades, mientras tanto deberá continuar brindando clases con normalidad a sus actuales estudiantes. Eso sí, no podrá realizar exámenes de admisión ni abrir nuevos programas educativos. También tendrá dos años más para entregar grados y títulos.

En sus argumentos, la Sunedu señala que la universidad no evidenció una planificación en gestión de calidad que permita el logro de objetivos para mejorar. Además no evidenció el cumplimiento del 41 % de sus metas durante el 2019 como parte de su Plan de Gestión de la Calidad. El área de calidad no se encuentra implementada de acuerdo a su normativa, por lo que no aseguran contar con los recursos humanos para cumplir sus funciones.

En la resolución se menciona que la Mariátegui no pudo demostrar que sus docentes cuenten con el grado requerido para la enseñanza. Presentó docentes bachilleres en su plana y no pudo probar que el 85 % de sus catedráticos de categoría ordinarios, hayan sido evaluados para su ratificación al cumplirse su periodo de designación.