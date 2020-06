Trujillo: piden donación para niño que trabaja en las calles durante crisis sanitaria

#Ayuda 🙏🇵🇪 Jean Carlos es un Niño huérfano, sale a vender pancito y cuando no lo termina de vender, no le pagan nada😭no tiene ningún abrigo para cubrirse de este frío, no tiene una TV ni un celular donde hacer sus tareas, así que toda ayuda será bienvenida por favor. 🚨La talla de su ropa es: Polo talla 14, pantalón talla 14 y zapatillas talla 36. •El vive en el barrio 3C del Alto Trujillo y ya forma parte de las estrellitas de Cadena Peruana , cualquier donación que quieran hacerle llegar, comuníquense al 949749065🙏 Ojo: El Niño si vive con su mamá, es huérfano de padre y viven en casa de un familiar. 🎙 Reportera: Susan Leon.