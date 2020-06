Energía solar fotovoltaica: Las nuevas tendencias energéticas renovables para 2021

De acuerdo al director de Investigación de la universidad UTP, Juan José Milón Guzmán, los recursos energéticos son indispensables para el desarrollo de nuestras actividades. El proceso que se utiliza para producir energía es el que determina la eficiencia y, en consecuencia, la contaminación que produce, afectando al ecosistema en la tierra. El petróleo continúa siendo la fuente energética más usada y los procesos de extracción y transformación producen muchos residuos contaminantes en el aire, el agua y en la tierra.

Las fuentes energéticas renovables -sostiene Milón Guzmán- son una opción para la producción eficiente y sustentable de energía, la energía solar fotovoltaica continúa siendo el recurso que menos contaminación produce en todas las etapas de su vida, desde la producción de paneles, su utilización y, finalmente, el proceso de desecho al final de su vida útil.

La tecnología solar fotovoltaica va a cumplir 50 años en el mercado. Hoy en día, hay varios factores que determinan el uso de este recurso en todos los niveles de producción (residencial, comercial e industrial). El factor económico se considera el más importante. En 1977 costaba casi 100 dólares producir un watt de energía, hoy día ese costo es menos de 30 centavos de dólar. Esto se debe a la producción y venta de paneles fotovoltaicos, a más producción el precio cae (ley de Swanson). El factor tecnológico determina la eficiencia de producción energética. Actualmente, la tecnología de células de Silicio es la más utilizada; sin embargo, la eficiencia de producción de energía no supera el 10% (en laboratorio llega al 27%). Las células de múltiples uniones han demostrado un rendimiento superior al 47% en laboratorio y se espera que en algunos años ya esté disponible en el mercado. Esta tecnología reduciría el espacio necesario para la instalación de paneles fotovoltaicos.

El autoconsumo es la mejor opción para que cada vivienda pueda producir y consumir algún tipo de energía renovable. Una pequeña instalación solar fotovoltaica en cada casa reduciría la necesidad de producción energética con fuentes no renovables, reduciendo también el pago mensual por electricidad. En el Perú usualmente el retorno de la inversión por una instalación fotovoltaica se da entre 4 y 10 años, siendo un factor importante para la adquisición de esta tecnología.

En el Perú, el desafío más importante hoy en día es la posibilidad de inyección de la energía solar fotovoltaica no utilizada. En una edificación que tenga autoconsumo, normalmente en las horas del día, la producción de energía solar supera al consumo energético (en la residencia, en el comercio o en la industria) y estos remanentes no son aprovechados porque la legislación peruana aún no permite la inyección de esta energía a la red pública.

Para culminar, Milón Guzmán menciona que la geografía en el Perú permite que en la mayoría de las regiones el recurso solar sea abundante y permanente durante casi todo el año, siendo ésta una razón más por la que la energía solar debería ser ampliamente usada.