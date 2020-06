COVID-19: mujer denuncia que hospital perdió cuerpo de su padre y hace un mes no lo entregan

Una mujer denunció que hasta la fecha el Hospital Cayetano Heredia no le entrega el cuerpo de su padre, quien falleció por coronavirus el lunes 27 de abril. Es decir, hace más de un mes.

Se enteró de su deceso cuando fue al nosocomio de San Martín de Porres y preguntó por él. Lo primero que le dijeron fue que lo cambiaron de cama. Pero luego un vigilante le comunicó que había fallecido en la madrugada.

Un día después, la mujer realizó los trámites para que ubiquen y cremen el cuerpo. Le dijeron que pregunte por los restos en la Funeraria Santa Rosa Piedra Ángel. Sin embargo, allí le dijeron que el hospital no entregó el cadáver.

Volvió al nosocomio para reclamar, pero solo le hicieron ver unas fotografías donde tampoco ubicaba a su familiar. Por ello, los denunció ante la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud).

Tras ello, contó en RPP que los médicos le mostraron más imágenes y le hicieron ingresar a un container con cadáveres. Pero ninguno le pertenecía a su padre.

“Me acerco al hospital Cayetano. Vi fotos y no he encontraba a mi padre. Me hicieron entrar a unos containers para identificar el cuerpo de mi padre. Sin embargo, de los 7 cadáveres que están ahí ninguno era mi padre. Lo que me dice el hospital, ahí estaba el doctor de Covid patología y de seguridad interna, que harán nuevamente su inventario o que probablemente la funeraria lo tenga”, narró.

Llamó nuevamente a la funeraria y le respondieron que no tienen el cuerpo. Le explicaron que cuando retiran un cadáver del hospital, necesitan un sello y una firma en la hoja de permiso de salida.