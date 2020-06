En la búsqueda de un nuevo escenario: ¿cómo afectó la pandemia al sector artístico y cultural del país?

View this post on Instagram

Gracias a todos por compartir mi música en momentos en que más necesitamos levantar nuestro espíritu y confiar en que mañana todo será mejor... hoy hice una pausa, para respirar profundo, interiorizar todo lo que estamos pasando, entender que estamos más unidos a pesar de estar separados. Seguimos conectados.. hasta mañana! #cuarentena #dia16 #yomequedoencasa #chaucoronavirus #lamusicanosune