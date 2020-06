Comunidades de Puno se mantendrán aisladas para evitar contagios por COVID-19

Hasta el momento, se sabe que el martes 30 de junio culmina el estado de emergencia para contener la propagación de la COVID-19. A partir de esta fecha, parte de la población en Puno sobreentiende que las actividades podrán reanudarse gradualmente y podrán recuperar su libertad de tránsito.

Sin embargo, las comunidades del sur de la ciudad de Puno, mantendrán el aislamiento hasta el 15 de julio. Es decir, dos semanas más. Hasta dicha fecha mantendrán el control del ingreso a sus pueblos e impedirán que personas de otras regiones o provincias ingresen con libertad.

La medida busca evitar la propagación del coronavirus porque en los pueblos la población mayoritaria esta conformada por adultos mayores y -aseguran- corren el riesgo que la pandemia pueda propagarse a causa de los visitantes.

“Los jóvenes como sea podemos resistir, pero el problema son los adultos (mayores). Si ellos se afectan ni siquiera nos van ha poder atender en los hospitales. Ellos son la preocupación. Por eso nos mantendremos en nuestras comunidades dos semanas más. Eso no quiere decir que no vamos a salir. Sí. Pero mantenemos el control de quienes ingresan. No habrá libertad de tránsito como antes”, explicó Julio Vilca, dirigente de la Unión de Comunidades Aimaras del Sur.

Explicó que solo se les dará pase a los lugareños y a cualquiera que sea de otro lugar se le impondrá restricciones. “Si tiene un pariente para eso está el celular. Pero en las comunidades tenemos acuerdos y eso se tiene que respetar. Es por seguridad”, aseguró.

El biólogo molecular, Percy Flores sostuvo que si la COVID-19 no se expandió a las comunidades como las de Puno es por las propias reglas que se impusieron para evitar tener contacto con el exterior.