Reaparece transporte urbano en Puno pero con nuevas tarifas

Liubomir Fernández

Puno

El servicio de transporte urbano en Puno retornó a las calles después de 88 días de suspensión por el estado de emergencia.

En total son 120 unidades de 20 empresas. Sin embargo, los usuarios no estuvieron de acuerdo con la reaparición del servicio.

La razón, el costo del pasaje incrementado entre S/ 1.50 y S/ 2.00. El monto varía dependiendo del destino del pasajero. Por ejemplo, trasladarse hacia el sector de La Rinconada en el centro poblado de Salcedo, cuesta ahora dos soles.

Hasta antes que el gobierno suspenda todas las actividades la tarifa era S/ 0.60 céntimos. El monto era incluso mayor considerando que Puno es una ciudad pequeña y los viajes no duran más de media hora.

Los transportistas justifican la medida debido a la reducción en sus aforos para evitar la concentración de personas por el Covid-19. “Esta emergencia ha afectado a todos. No podemos aceptar llevar menos pasajeros sin aumentar los pasajes. Esa es una realidad que se está viendo en todos los rubros.

No es capricho. La suba es por la salud de las personas. Cuando se normalice otras actividades también va haber ajustes”, justificó Leonidas Flores, transportistas que cubre la ruta hacia el centro poblado de Jallihuaya.

Según el economista Rogelio Luna, la suba es exagerada.

Explicó que al mes una persona llegará a invertir solo 120 soles en pasaje urbano solo si al día realiza un viaje de ida y vuelta. El monto representa al 12.63 % de un sueldo mínimo de S/ 950 soles. “Al día, cuando salimos a la calle, tomamos hasta dos carros antes de llegar a nuestro destino. Siendo así entonces imaginemos cuánto invertirán las familias en pasajes. El incremento es exagerado, afectará la economía de los hogares. Imagínense el gasto de una familia con tres hijos universitarios”, dijo.

Luna recomendó el uso de la bicicleta u otros medios amigables con el medio ambiente. “Esta situación nos tiene que cambiar a todos”.

Néstor Tipula Quispe, gerente de Transportes del Municipio de Puno, dijo que no pueden hacer nada. Señaló que se cursó una carta a los empresarios para que reconsideren las nuevas tarifas.Planteó un cobro diferenciado de acuerdo al destino del pasajero.

El presidente del Frente de Organizaciones Populares (Fop), indicó que bucarán una reunión con los transportistas. Recordó que el costo del combustible bajó y ese factor no se incluyó. Cree que el Indecopi debe intervenir. ❖

ENFOQUE

Pablo Najarro

Analista

Incremento no puede ser exagerado

El caso tiene varias aristas. Dada la situación es entendible el reajuste. Hay un factor de costos y ganancias. Si mover un carro demanda inversión en gasolina y personal, entonces se entiende que el empresario primero asegura la recuperación de su inversión para luego proyectar ganancias. ¿Es necesario reducir el aforo por salud? Sí. No estoy en contra del incremento pero este tiene que ser de acuerdo a las distancias del pasajero. Si mi destino está a diez cuadras, no sería justo que pague lo mismo que aquel usuario que se trasladará hasta el final de la ruta. Hay que hacer un ajuste de acuerdo a la realidad. Es entendible la suba pero no habría que exagerar en los montos. Tenemos que entender que este virus afectó a todos. Hay situaciones entendibles, pero no pueden ser exageradas