Puneños no pueden viajar desde Lima por falta de permisos

Puno. Al menos 174 puneños que cumplieron su cuarentena en diversos albergues de Lima, no pueden retornar a sus localidades de origen. Pese a que cumplieron los protocolos de aislamiento sanitario, no pueden partir de la capital porque no cuentan con el permiso del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Juan Monzón, asesor del Gobierno Regional de Puno, informó que pese a las gestiones realizadas no tiene respuesta alguna del gobierno de Martín Vizcarra, para la movilización. Precisó que la situación es dramática.

PUEDES VER: Reaparece transporte urbano en Puno pero con nuevas tarifas

En el lista figuran personas que fueron encontradas caminando en medio de la carretera y otras que arrojaron positivo a coronavirus, pero ahora están de alta.

Aparte existe otros grupos de 200 personas que tampoco pueden retornar porque no cuenta con los permisos. A pesar que estar dispuestos a asumir el costo de los pasajes y el pago de lo que signifique su aislamiento, aún no les conceden su salida.