Presidente de Southern: Tía María debe llevarse a cabo por falta de trabajo que deja el COVID-19

Para el presidente ejecutivo de Southern Perú Cooper Corporation, Óscar Gonzales Rocha, el proyecto minero Tía María ubicado en la provincia de Islay en Arequipa, debería llevarse a cabo debido a la falta de trabajo, crisis generada por la COVID-19 en el país.

“Todo el mundo dice que el proyecto Tía María ya debe llevarse a cabo y creemos que la mayoría de la población está a favor del proyecto y más ahora que se necesita el trabajo que muchas áreas han dejado de tener por el COVID-19”, señaló a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Gonzales Rocha anunció además que la compañía minera mantiene en vigencia su cartera de inversiones de $ 8,000 millones de dólares para llevar a cabo diversos proyectos mineros en el Perú.

“La empresa está lista para trabajar en el proyecto Tía María y en todos los demás proyectos que tenemos, a fin que el Perú conserve el segundo lugar en producción mundial de cobre”, agregó.

Lamentó que, en el caso de Tía María, el proyecto no se ha podido llevar a cabo por declaraciones del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien señaló que hasta que no se arregle el problema social que existe, el proyecto no irá.

Aun cuando se conoce la posición del Ejecutivo, Southern mantiene contacto con el gobierno central, a través de la ministra de energía y Minas, Susana Vilca. “La cosa es que sigamos platicando, para llegar a desarrollar beneficios para la población, y más ahora que no hay trabajo y se necesitan inversiones para mejorar la economía del país”, manifestó.

Apoyo

Gonzáles agregó que la empresa Southern ha seguido apoyando a los distritos y provincias, pero no mucho con el Gobierno Regional de Arequipa. “El gobernador (Elmer Cáceres Llica) no se deja ayudar y es uno de los que está más en contra (del proyecto Tía María) y más ahora que anda hablando que va a lanzarse a la presidencia de la República”, agregó.