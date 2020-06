En el día 89 del estado de emergencia, los ambulantes de La Victoria continúan invadiendo varias calles del distrito en busca de vender su mercadería al no tener un sustento económico; sin embargo, en medio de una protesta, invadieron la Vía Expresa Grau y posteriormente, los alrededores del Parque de la Exposición y el Museo de Arte de Lima.

Cientos de los comerciantes se trasladaron e instalaron su mercadería para vender todos sus productos como polos, casacas, chompas y vestimentas de invierno. En dicha situación se observa la aglomeración y el no respeto del distanciamiento social. Incluso, trascendió que atacaron con piedras a los fiscalizadores y a la Policía Montada.

En imágenes difundidas por Latina, la mayoría de ambulantes son comerciantes del emporio comercial de Gamarra que han decidido sacar su mercadería para vender la ropa de invierno. Hasta con sacos y mochilas, los comerciantes han instalado un mercado en el Óvalo Grau.

Un ciudadano manifestó que sí le parecería correcto una reubicación en alguna zona como el Estadio Matute. “Nosotros venimos de Gamarra. Somos comerciantes de ahí. Ahora, estamos corriendo de todos”, mencionó.

No obstante, otros vendedores estaban en desacuerdo con una instalación de puestos en Matute o Las Malvinas, ya que no sería suficiente. “No somos cien ni doscientos. Es un mar de gente. Si bien para Matute máximo son 2.000 puestos no es suficiente. Ahora, Las Malvinas son apenas 80 puestos. (...) Que se abra Gamarra para seguir", expresó un joven.

Otra ciudadana comentó su posición en concordancia con el joven. “Que se abra Gamarra, nosotros acá estamos haciendo más desorden en las calles. Que el presidente de la República abra, solo sería con orden”, indicó. Otras personas señalaron que los fiscalizadores siempre les quitaban su mercadería y nunca les devolvían.

En medio de la aglomeración de las personas, fiscalización de la Municipalidad de Lima llegó a la zona para desalojarlos. Estos ambulantes habrían estado vendiendo desde hace días en el jirón Raimondi; no obstante, ante las quejas de los vecinos por dejar sucio el lugar y la amenaza constante, el personal de la Policía los ha repelido.

