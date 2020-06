Diez mil trabajadores pierden sus empleos en Arequipa

Deysy Pari

¿Cuál es su análisis de la Fase 2 de la Reactivación Económica, teniendo en cuenta que ya no tienen que esperar la aprobación del protocolo sanitario?

En la Fase 1 tuvimos medidas estrictas. Las empresas debían tener la aprobación de sus protocolos en el Ministerio de Salud y había que hacer plan de vigilancia. Como era tan complejo a fines de mayo, solo 5% de las empresas comenzaron a trabajar. Nos quejamos de excesivos requisitos además, había que hacer el trámite presentando el plan Covid y había un segundo plan que lo aprobaba el ministerio de cada sector.

¿Qué ha sucedido ahora?

En la Fase 2, generalizaron de forma excesiva los criterios de reactivación. Ahora la reanudación de las actividades se genera de forma automática, una vez que las personas jurídicas hayan presentado su plan de vigilancia como prevención y control Covid-19 en el trabajo. Una vez que uno lo cuelga, sin esperar ningún tipo de confirmación puede empezar a trabajar y luego, va a venir recién la fiscalización. Esto ha conllevado a una confusión increíble. Algunos empresarios estaban en la fase 1 y aun no les han aprobado lo presentado y ahora ya hay una nueva fase automática. Ese ha sido el reclamo de parte nuestra, no hubo la suficiente claridad con relación al procedimiento y a los protocolos (…)

¿Qué porcentaje de empresas podrán reactivarse en esta segunda fase?

Son 255 giros de negocio. Mi proyección es que, a finales de junio, entre las de la fase 1 y 2, con esta flexibilidad que está habiendo, deberíamos tener un 40% de las empresas ya reactivadas. No hay que dejar de considerar que este protocolo de salud y salubridad, requiere una serie de principios que se tienen que cumplir en las empresas, los lugares para distancia, para lavado de manos, entre otros. Lo bueno ha sido que la fase 1 ha permitido que muchos de la fase 2 ya se vengan preparando, con los protocolos, la capacidad de trabajadores por área.

Las micro y pequeñas empresa no reciben apoyo financiero de Reactiva Perú...

Es cierto. Tenemos esa preocupación, sabemos que tanto Reactiva Perú y el FAE Mype, no llegan o es lento. Enviamos una carta al presidente Vizcarra con la propuesta de otras cámaras del Perú. Pedimos que estos programas de créditos se masifiquen y que todos tengan acceso a través de la mayor cantidad de entidades financieras. Se debería activar a través de las cajas municipales o Banco de la Nación. Se necesita que los créditos lleguen a los microempresarios que no alcanzaron la calificación del sistema financiero. Como no son clientes de los bancos grandes, no han podido acceder.

De las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio, ¿han accedido?

Sí, algunas pero solo un 10%, que ya tenían línea de crédito y que les fue fácil. Hay un 90% de microempresas que no.

Hay algunas propuestas para reactivar el proyecto Tía María ¿Sería adecuado teniendo en cuenta el conflicto social?

En Arequipa, más o menos hay diez mil personas que perdieron sus empleos hasta mayo (cifra estimada por 2 mil empresas).

Son los formales sin considerar que 70% de trabajadores es informal.

La empresa privada está golpeada, no tiene cómo invertir. Hacer producciones sin tener claro el consumo inmediato es muy difícil.La Cámara ve un potencial increíble para reactivar la economía de Arequipa en obras públicas para generar puestos de trabajo. Por ejemplo, Majes Siguas II que en una fase I generaría 6 mil empleos. Hay que sacarlo adelante. Tía María es un proyecto que que generaría en los primeros dos años, 9 mil puestos de trabajo.Me pregunto: ¿Cómo un arequipeño que quiere a su ciudad, que no quiere que la pobreza llegue a los niveles que van a llegar a Perú, no podría estar a favor de cualquier obra que genere empleo y que evite el crecimiento de la pobreza? No hay forma. No se trata de apoyar a nadie en especial, se trata de ser coherente con el desarrollo de Arequipa, luchar por los puestos de empleo.

¿Cómo ve la actuación del gobernador y alcaldes?

Nuestro fin es conciliador. Pienso que hay mucho que hacer, tuvimos una primera reunión con el gobierno regional y Conrede para discutir la reactivación de Arequipa. De esa reunión, concluimos que que se podría empezar casi de inmediato con Majes Siguas II y la carretera Arequipa-La Joya. Se podría generar más o menos 16 400 empleos. Son obras encarpetadas muchos años, ¿por qué no empezarlas?

La recesión se viene con mucha más fuerza y tenemos que trabajar todos unidos para que Arequipa se empiece a recuperar.❖