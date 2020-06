Cusco: Minera se opone a entrega de bono de S/ 1000 a pobladores de Espinar

José Salcedo

Cusco

La aprobación de la entrega de un bono solidario de S/ 1000 a todos los electores de la provincia de Espinar enfrenta a los integrantes del Comité de Gestión del Convenio Marco. Este organismo administra los aportes que efectúa la minera Glencore al desarrollo de Espinar.

Pese a que la mayoría del comité (municipalidades y organizaciones sociales) validó utilizar S/ 50 millones para ayudar a la población afectada por la pandemia, la representación de la minera insiste en cuestionar esa decisión.

El gerente general de la minera, Guillermo Freire Montero, envió una carta al presidente del Comité de Gestión y alcalde de Espinar, Lolo Arenas, en el que ratifica su oposición al bono.

El funcionario de la minera fundamenta que repartir el fondo de esa manera no cumple con los fines del convenio marco cuyo propósito es promover proyectos sostenibles en las comunidades campesinas. Por eso mismo, la Fundación Tintaya, ente que había recibido el encargo de ejecutar el proyecto, decidió renunciar a esa tarea.

La empresa sostiene que la entrega del bono “resta recursos a proyectos de desarrollo sostenible ya aprobados y eso afecta a beneficiarios en zonas rurales y urbanas”.

Las organizaciones sociales que integran el Comité de Gestión rechazan la postura de la minera y se mantienen firmes en respaldar la entrega del bono mediante el proyecto “Mejoramiento de servicio de capacidades socioeconómicas para la reactivación económica familiar”.

No obstante, según la minera, “la falta de planteamientos técnicos y el hecho de que se haya decidido que el bono debe entregarse a cada elector no garantiza que los recursos lleguen a la población que más lo necesita”. Inclusive sostiene que el bono discrimina porque plantea que los espinarenses que trabajen para o con Antapaccay no lo reciban.

Los gremios exigen la inmediata entrega del dinero. Acusan a la minera de querer “desconocer, boicotear y obstaculizar un acuerdo legítimo” aprobado por la mayoría del Comité de Gestión del Convenio Marco.

Advierten que si continúa la demora darán una respuesta contundente a través de acciones sociales. “Y responsabilizamos a la minera Antapaccay y sus secuaces de las consecuencias que pudieran ocurrir”, se lee en un pronunciamiento.

Lo que quiere la minera

La minera plantea cinco iniciativas para ayudar a los pobres en vez de dar el dinero en efectivo. Una de ellas ha sido denominada fomento al empleo local con una inversión de S/ 25 millones en 14 proyectos que daría empleo a 250 personas.

La segunda plantea un programa de seguridad alimentaria que incluye iniciativas de viviendas saludable, construcción de fitotoldos, comedores populares en los distritos, y compra de la producción actual a los productores locales.

La otra medida, implementar un fondo de S/ 5 millones para microcréditos con cero intereses a favor de emprendedores microempresarios de Espinar. A esto se suma el planteamiento de entregar becas a 50 estudiantes y la gestión de acceso a Internet libre en la capital de la provincia y las capitales distritales.

Freire Montero también señala que como empresa han entregado ayuda por 4.4 millones de soles a familias espinarenses.

La Convención plantea bono

La Federación de Campesinos de la Convención, Yanatile-Lares (Fepcacyl) al igual que Espinar, plantea para la población la entrega de un bono económico de S/ 1300 a los electores que durante la pandemia no acceden a puestos de trabajo ni realizan negocio alguno.

Harán la solicitud a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que los bonos los den las municipalidades con cargo al canon gasífero. Aquí habría un error. En Espinar se entrega un bono con dinero que no es público sino un aporte de la minera Antapaccay. Para usar el dinero del canon gasífero en un bono se tendría que cambiar la Ley del Canon en el Congreso.